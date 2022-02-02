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ЗДОРОВЬЕ2 февраля 2022 11:12

Борис Немик рассказал, сколько продлится пятая волна коронавируса в Красноярском крае

Глава краевого минздрава дал свой прогноз
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Борис Немик рассказал, сколько продлится пятая волна коронавируса в Красноярском крае

Борис Немик рассказал, сколько продлится пятая волна коронавируса в Красноярском крае

Фото: ИВАНОВА Диана

Глава минздрава Красноярского края Борис Немик рассказал, что пятая волна коронавируса в регионе продлится 6-8 недель. Об этом он рассказал журналистам телеканала «Енисей».

По прогнозу министра, как и в прошлые волны, большой прирост заболевших сперва начнется в крупных городах, но со временем цифры начнут прибавляться и в небольших населенных пунктах.

Борис Немик отметил, что по срокам новой волны можно ориентироваться на Москву. То есть количество зараженных начнет снижаться спустя две недели после того, как в столице уровень заболеваемости пойдет на спад.

Глава минздрава добавил, что все ограничения необходимо сохранять, и не забывать о мерах предосторожности, так как резкий прирост больных может перегрузить имеющиеся ресурсы.

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