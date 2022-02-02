Красноярские буддисты отметили Новый год по лунному календарю – Сагаалган

Фото: предоставлено Домом дружбы народов Красноярского края

Жители Красноярского края могут отмечать Новый год почти круглый год! Ведь у каждого из 159 народов, проживающих в нашем регионе, свои традиции празднования.

Новый год по лунному календарю 2 февраля отметили буряты. Бурятский праздник носит название Сагаалган, что переводится дословно как «Белый месяц». Дата праздника высчитывается и приходится обычно на период между январем и мартом.

В Бурятии этот день объявляется выходным, красноярским же бурятам пришлось отпрашиваться с работы, чтобы посетить традиционный молебен, дарующий благополучие и здоровье для всех, исповедующих буддизм.

Молебен провел полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России, председатель местной религиозной организации буддистов Красноярского края «МАНЖУШРИ» (Мудрость) Шакья-лама (Алексей Цыбенов).

На молебен принято приносить для освящения молоко, творог, сметану («белую пищу»), чай, конфеты. Дело в том, что «Белый месяц» изначально считался праздником молочных продуктов и отмечался осенью. В это время заканчивалось приготовление впрок молочных продуктов, которые и употребляли на праздниках. До XIII века Сагаалган отмечался в день осеннего равноденствия. К этому времени появлялся первый приплод у скота и еды было в изобилии.

Фото: предоставлено Домом дружбы народов Красноярского края

В субботу, 19 февраля, пройдет праздничное мероприятие, посвященное бурятскому празднику Сагаалган, организованное национально-культурной автономией «Алтан Гэрэл» при поддержке Дома дружбы народов Красноярского края. В программе праздничный концерт с участием национальных творческих коллективов, конкурс на знание традиций, мастер-классы и показательные выступления по национальным играм «Шагай наадан» и разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган».

Игра «Шагай наадан» входит в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО и представляет собой игру в кости, где каждое положение имеет свое название и «стоимость». Игроки поочередно делают броски, стараясь создать самую «дорогую» комбинацию.

Разбивание хребтовой кости «hээр шаалган» – древняя бурят-монгольская игра. Ее суть в том, чтобы держа в одной руке вываренную хребтовую кость, разбить ее другой рукой резким, быстрым ударом. Победить кость не так просто: удар нужно проводить под определенным углом и с достаточно большой силой, известно несколько десятков техник разбивания кости.

И, конечно, на празднике будет исполнен традиционный национальный хоровод «Ёхор».

Прийти на мероприятие (оно состоится в ДК Труда и согласия им. А.Н. Кузнецова) может любой желающий вне зависимости от вероисповедания и национальности. Это прекрасная возможность узнать новое, прикоснуться к древним традициям. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, мероприятие пройдет сразу в двух форматах: традиционном оффлайн, где количество зрителей будет ограничено строгими санитарными нормами, а также онлайн: по итогам «очного» мероприятия будет смонтирован фильм и опубликован на сайте Дома дружбы народов Красноярского края и в официальной группе национально-культурной автономии «Алтан Гэрэл».