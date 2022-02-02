Ноутбук, телефоны и игровая приставка: акция «Ёлка желаний» продолжается

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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко посетил Емельяновский детский дом, где не только обсудил проблемы учреждения с руководством, но и вручил ноутбук, телефоны и игровую приставку воспитанникам детского дома – 8-летнему Матвею Казакову, 12-летнему Паше Григорьеву, 14-летней Алине Пушкаревой и 17-летнему Максиму Федосову. Дети получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний» от Единой России, ведь именно Алексею Игоревичу достались сразу четыре новогодних шарика с желаниями ребят.

Вручение подарков самая приятная часть акции, а желанных подарков – вдвойне приятней. Алексей Додатко, отметил, что акция «Елка желаний» в крае продолжится до конца февраля и все ребята, которые приняли в ней участие, получат подарки от партии.

- Партийная акция «Елка желаний» продолжается. У нас еще в течение февраля партийцы по поручению Деда Мороза по всей стране будут принимать участие в исполнении новогодних пожеланий детей. Это инициатива, которую предложил президент нашей страны, и красноярские единороссы с удовольствием к этой акции подключились. «Елка желаний» стала уже такой хорошей, доброй предновогодней традицией. Так получилось, что в этом детском доме сразу несколько ребятишек разного возраста попросили у Деда Мороза подарки. И я с удовольствием сегодня вручил здесь ноутбук, игровую приставку, мобильные телефоны. В общем, мечты сбываются! - сказал Алексей Додатко.

К слову, сейчас в детском доме Емельяново проживают 66 воспитанников. Для них созданы условия, приближенные к семейным - дети чувствуют себя комфортно и имеют возможности для развития. В большей части учреждении провели качественный ремонт, но он еще продолжается — на очереди третий этаж здания.