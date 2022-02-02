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ЗДОРОВЬЕ2 февраля 2022 8:49

В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 3 тысяч человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 2 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 3 тысяч человек

В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 3 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 3019 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 14. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 193 321 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 815 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 170 190 пациентов.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 483 пациента. Госпитализирован 295 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

- 8 157 контактных человек взято под медицинское наблюдение, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Коронавирус Covid-19
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