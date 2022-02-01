Прогноз погоды в Красноярске на февраль 2022: потепление до +2, снегопады и гололед

Синоптики пообещали красноярцам снежный и теплый февраль Фото: ИВАНОВА Диана

Синоптики Среднесибирского УГМС составили прогноз погоды в Красноярске на февраль 2022 года. Специалисты предсказали потепление, частые снегопады и гололед.

Так, среднемесячная температура воздуха составит около -14-19º. То есть, она будет чуть выше среднего значения.

- Температура ночью в начале первой декады -15,-20º, местами -25,-30º, днем -5,-10º, местами -15,-20º, в середине первой декады ночью -5,-10º, местами -15,-20º, днем 0,-5º, местами -10,-15º, - передают синоптики.

6 и 7 февраля в Красноярске ожидается серьезное потепление, температура повысится до +2 градусов. Кроме того, оттепели до +3 градусов возможны в последней декаде февраля. Между этими периодами возможны похолодания до -25-30 градусов, но среднеяя температура около -10-15 градусов.

Что касается осадков, то местами синоптики ожидают их будет больше обычного. Небольшие и умеренные снегопады будут регулярны.

В ближайшие дни 2-3 февраля погода будет умеренно-морозной. Днем около -9-11, ночью -21-23 градуса, без осадков с несильным ветром около 2-7 м/с.

4 февраля синоптики обещают без осадков, ночные морозы до -20 и дневное потепление до -6 градусов. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

5 февраля ветер усилится, возможны порывы до 12 метров в секунду. При этом воздух прогреется до -2 градусов. Возможен небольшой снегопад и гололед. 6 февраля днем потеплеет до 0 градусов со снегопадом, сила ветра не изменится, ночью около -6-8 градусов.

7 февраля и вовсе ожидаются температуры до +1 градуса днем. Ветер немного ослабнет – до 4-9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В МЧС Красноярского края предупреждают об ухудшении геомагнитной обстановки 2-3, 6-9, 13-23 и 25-28 февраля, а 4-5, 10-12 и 24 февраля в Красноярске усилится солнечная активность. В эти периоды красноярцам советуют больше времени проводить на свежем воздухе и исключить физические нагрузки.