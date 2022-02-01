«Она была в сознании, но ни разу не заплакала»: в Ачинске 8-летняя девочка попала под автобус, но выжила, несмотря на страшные травмы

Люба в первый день после реанимации 15 ноября 2021 года. Фото: kraszdrav.ru

В конце октября 2021 года в Ачинске 8-летняя Люба попала под колеса автобуса, но, несмотря на страшные травмы, смогла выжить. Историю удивительного спасения рассказали в минзрдаве Красноярского края.

Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза, черепно-мозговая травма, множественные ушибы и повреждения внутренних органов, открытая скальпированная рана ноги.

Это список травм, которые маленькая Люба получила, попав под пассажирский автобус. Шансы выжить после такого, по словам врачей, крайне невелики. Но девочка смогла выкарабкаться вопреки всему. А начиналось все более чем безобидно.

В тот день Люба вместе со старшим братом и друзьями отправилась гулять к городскому ДК. Дети снимали друг друга на видео, фотографировались, делились снимками с родителями – беды ничто не предвещало. Вот мы на качелях, вот у фонтана. Меньше всего женщина ожидала звонка от сына, который тревожным голосом сказал – «Люба попала под автобус».

Девочку сразу же доставили в приемное отделение ачинской больницы. Приехавшую мать Любы Ольгу к дочери не пустили, девочке назначили срочную операцию. Безутешная женщина пять часов рыдала под дверью операционной, пока бригада медиков спасала ее ребенку жизнь. Травмы были настолько серьезными, что ни перед операцией, ни после Ольге никто не гарантировал, что дочь выживет.

Первые двое суток после операции девочка пролежала в реанимации ачинского Центра охраны материнства и детства №2. Но посоветовавшись с красноярскими коллегами, было принято решение экстренно перевезти Любу в отделение хирургии 20-й больницы Красноярска.

В краевом центре девочку ждал целый ряд процедур: несколько тяжелых операций, три недели реанимации, а после всего этого ужаса – долгий процесс восстановления.

По словам и.о. завотделением анестезиологии и реанимации Александра Мезенцева, девочка была в полном сознании, но стойко перенесла все болезненные процедуры:

- Большая часть повреждений пришлась на нижнюю часть тела, девочка была в полном сознании. Было необходимо обеспечить достаточное обезболивание и седацию в условиях реанимации. Поскольку такие препараты угнетают дыхательный центр, Любе требовалось непрерывное наблюдение в течение всех первых дней после операций. Не каждый может быть таким молодцом, как Люба. Она стойко все переносила, ни разу не заплакала.

Мы смотрели на нее, как на хрустальную вазу, к которой страшно прикоснуться

Люба делает первые шаги. Фото: kraszdrav.ru

Опорно-двигательный аппарат Любы был почти полностью разрушен, но красноярским врачам буквально по крупицам удалось восстановить функции поврежденных костей и органов. В спасении девочки участвовали сразу несколько отделений 20-й больницы и два десятка врачей: реаниматологи, анестезиологи, хирурги, травматологи, нейрохирурги, торакальные хирурги, урологи, гинекологи, рентгенологи, а также не меньше среднего и младшего медперсонала. Так, девочке установили стержневой аппарат для фиксации костей. В нем она провела 2 месяца жизни.

- Мы смотрели на нее как на хрупкую хрустальную вазу, к которой страшно прикоснуться. Нам казалось, что каждый осмотр, каждое движение доставляет девочке нестерпимую боль. А Любаша показала себя настоящим героем: мне не больно, говорила она. Храбрая девочка, она поразила нас всех своей выдержкой и терпением, - рассказывает руководитель центра детской хирургии Евгений Воробьева.

Сейчас девочка идет на поправку, к новому году она стала делать свои первые шаги после аварии, а 31 января ее выписали из больницы:

- Люба — поздний ребенок и наш подарок от Бога, поэтому мне всегда верилось в лучшее. Когда я увидела Любу после операции, первая мысль была: слава Богу, жива! Дочка узнала меня, и это было самым радостным. Потом были три месяца в больнице, трудные операции, перевязки, массаж, гимнастика и ежедневные маленькие победы. Дочка уверенно идет на поправку, становится крепче. Я ею очень горжусь и низко кланяюсь каждому, кто помог спасению Любы в Ачинске и Красноярске. Это такие отзывчивые и участливые люди, которые не просто выполняют свой долг, а вкладывают душу, - поделилась мама Любы Ольга.

Люба с мамой вернулась в Ачинск, где ее будут наблюдать местные врачи. Но борьба еще не окончена… девочке предстоит перенести еще несколько операций.

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