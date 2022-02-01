Красноярский реаниматолог показал огромные очереди в поликлиниках из-за коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский врач-реаниматолог Владимир Хиновкер показал длиннющую очередь пациентов с симптомами ОРВИ в одной из поликлиник города. Видео он опубликовал в своем инстаграме.

На кадрах – большое количество пациентов, собравшихся на лестнице в длинную очередь. Приходится пройти несколько пролетов, чтобы обнаружить конец. Врач отмечает, что дозвониться до поликлиники практически невозможно, из-за этого людям приходится идти в больницу, чтобы открыть себе больничный лист.

- Пока все так, как мы и предполагали. Омикрон пришел, заболеваемость дикая, первичное звено страдает. Как и во всем мире, поликлиники и семейные врачи стонут — количество пациентов возросло кратно, а врачей больше не стало, — подчеркивает Владимир Хиновкер.

При этом реаниматолог сообщает, что основная нагрузка ложится на сотрудников амбулаторного звена – очереди из скорых, к счастью, пока не выстраиваются. Но приемный покой также заполнен пациентами.

Напомним, что в Красноярском крае более 20 000 взрослых и около 4 500 детей лечатся от коронавируса на дому, в больницах находятся около 2800 взрослых и 145 детей.

Сейчас в регионе зафиксировано два штамма ковида – «дельта» и «омикрон». Во всех стационарах уже развернуто необходимое количество коек для тяжелых пациентов. Также создан запас реагентов и тест-систем.

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Новая волна COVID-19 уже пришла в Красноярск и другие города края. И хотя медики сообщают, что «омикрон» переносится легче, чем его предшественник штамм «дельта», они же предупреждают: расслабляться не стоит. Количество заболевших растет с каждым днем, ситуацию осложняет и тот факт, что появление «омикрона» пришлось на сезон заболеваемости острых респираторных вирусных заболеваний, а вскоре придет и грипп. И симптомы их у большинства людей схожи. Что делать и как вести себя, если почувствовал недомогании? (Подробнее)