Жителя Лесосибирска расчленившего свою молодую жену приговорили к 10 годам лишения свободы

То самое одеяло, в которое завернули труп молодой девушки Фото: СК

Жителя Лесосибирска приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он убил и расчленил свою молодую супругу. Как сообщает Следственный комитет, 24-летний мужчина кинулся на любимую с ножом из-за её ревности.

Трагедия произошла в ночь на 30 сентября 2021 года. Между молодыми супругами произошла серьезная ссора на почве ревности – 20-летняя девушка приревновала своего мужа к другим женщинам. Крики, ругань, слово за слово и вот уже 24-летний лесосибирец хватается за нож. Несмотря на сильное опьянение, несколько ударов хватило, чтобы девушка скончалась на месте.

Протрезвев и осознав, что он натворил, мужчина решил не сдаваться полиции, а тело жены спрятать. Но вынести из квартиры его просто так нельзя – соседи сразу заподозрят неладное. Через пару дней лесосибирец расчленил убитую жену, завернул её останки в одеяло и спрятал недалеко от гаражного кооператива.

Тело 20-летней девушки было найдено случайными прохожими 5 октября.

Виновника нашли быстро. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Сторона обвинения запросила наказание в виде 12 лет лишения свободы, но суд, рассмотрев материалы дела, приговорил лесосибирца к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

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