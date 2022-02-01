Спорт круглый год: En+ Group открыла в Дивногорске обновленный лыжный полигон

Многие дивногорцы целыми семьями и школьными классами пришли на открытие обновленной лыжной трассы. Фото предоставлено компанией

После работы и в выходные

Бросай вредные привычки, вставай на лыжи – здоровьем будешь не обижен. Все как в известной песне. Солнечным воскресным утром, несмотря на мороз почти минус 25 градусов многие дивногорцы целыми семьями и школьными классами пришли на открытие обновленной лыжной трассы. Опытные спортсмены и любители всех возрастов – от малышей до тех, кто катается не один год, – попробовали свои силы на Первенстве города по лыжным гонкам.

Вперед, за победой! Фото предоставлено компанией

Жительница Дивногорска Анастасия Романовна пришла на праздник вместе с сыном Сережей.

– Мы участвуем в гонках в составе команды от школы №2 имени Юрия Гагарина. Хотим защитить честь школы! Семья у нас спортивная, но сегодня в забеге участвует сын. Конечно, очень рады, что трассу обновили. Здесь большая территория, лес, можно долго ездить. Дети должны расти крепкими и выносливыми, тем более сейчас, когда так важно заботиться о своем здоровье, – считает Анастасия. – Пусть побольше будет таких замечательных мест, где можно заниматься спортом. Хорошо, что государство, администрация города и компании вкладывают деньги в развитие спорта.

На старте - малыши! Фото предоставлено компанией

Андрей Обухов, начальник отдела информационных технологий дивногорского Центра кадров культуры, уже не первый раз пробежался по трассе:

– Километровая трасса освещается, поэтому можно прийти и вечером, даже после работы. Раньше без освещения после захода солнца уже не прокатишься, а сейчас возможно в любое время. Для меня спорт – норма жизни, люблю кататься на лыжах на свежем воздухе. Прокатишься и получишь массу удовольствия и положительных эмоций!

Горячий чай и пирожки - подкрепиться и согреться. Фото предоставлено компанией

В церемонии открытия реконструированной трассы приняли участие почетные гости – советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев, депутат Законодательного собрания Александр Новиков, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине в 2006 года Алена Сидько, руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и глава Дивногорска Сергей Егоров.

Молодежный совет Красноярской ГЭС. Фото предоставлено компанией

Активными организаторами праздника стали сотрудники Красноярской ГЭС из Молодежного совета станции. Они приняли участие в Первенстве города по лыжным гонкам и помогали юным спортсменам на трассе.

– Трасса открылась благодаря участию Олега Владимировича Дерипаски. Насколько я знаю, он поклонник лыжных видов спорта и именно он несколько лет назад «придумал» проект «На лыжи!» Хорошие условия для занятий спортом важны и для спортсменов, и для жителей города любых возрастов. Полигон поможет еще большей популяризации лыжного спорта, – уверен Илья Блинов, председатель Молодежного совета Красноярской ГЭС.

Родители помогают юным лыжникам. Фото предоставлено компанией

Комфортно и функционально

Лыжный полигон на территории Дивногорского техникума лесных технологий модернизировали впервые за 50 лет. Ее построили еще комсомольцы, пробили трассу, установили вагончики, позднее оборудовали освещение. Но, к сожалению, в 90-е годы ХХ века все было разрушено.

Глава Дивногорска Сергей Егоров. Фото предоставлено компанией

– Сейчас благодаря компании En+ Group трасса обновлена, восстановлена. Важно, что полигон становится местом массового спорта – и для горожан, и для учащихся образовательных учреждений. Здесь уже проходят уроки физкультуры у учеников двух школ и двух техникумов. В плане на 2022 год стоит уже более 20 муниципальных и краевых соревнований, – рассказывает глава Дивногорска Сергей Егоров. – Трасса открыта для всех желающих, есть комфортный спортивный визит-центр, где располагается спортшкола, можно переодеться, взять напрокат инвентарь. На освещенном участке трассы даже вечером может прокатиться любой житель города. Более того, тренировочный процесс станет круглогодичным, потому что на заасфальтированной части трассы летом есть возможность кататься на лыжероллерах.

Карта лыжных трасс. Фото предоставлено компанией

Реконструкция лыжного полигона в Дивногорске – один из крупнейших социальных проектов En+ Group в рамках программы «На лыжи!». В обновление базы и трассы компания вложила порядка 35млн рублей. На километровой трассе установили освещение и уложили асфальтобетонное покрытие для тренировок лыжников в теплое время года.

Здание визит-центра на лыжном полигоне. Фото предоставлено компанией

Модернизировали стартовую зону: на площадке появился судейский штаб – теплое двухэтажное здание, в котором спортсмены и организаторы соревнований теперь могут отдохнуть во время проведения мероприятий, а любители – взять лыжи напрокат. В здании есть медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская. Также на территории появился новый теплый санузел, оборудованный в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лыжные трассы протяженностью 3 и 5 км также модернизированы. Кроме того, компания передала техникуму ратрак отечественного производства для подготовки лыжных трасс.

Почетные гости приветствуют участников забега. В центре - Михаил Хардиков. Фото предоставлено компанией

– Проектом «На лыжи!» компания En+ Group занимается больше шести лет. Причем это не только строительство лыжных трасс, развитие спортивной инфраструктуры, но и поддержка тренеров, подготовка спортсменов. Это важный социальный проект, – отметил на торжественном открытии трассы руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы заинтересованы, чтобы все жители страны вставали на лыжи занимались сибирским видом спорта, укрепляли здоровье. Надеюсь, что трасса станет популярным местом отдыха у дивногорцев и гостей города. Всех сюда приглашаем и призываем вставать на лыжи!

Первые победители забега. Фото предоставлено компанией

КОНКРЕТНО

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group и Федерации лыжных гонок России. Традицию «вставать» «На лыжи!» ввел в городах предприятий En+ Group в 2016 году основатель компании Олег Дерипаска, который сам увлекается лыжным спортом. Проект успешно работает в 16 городах Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. En+ Group и РУСАЛ вложили в развитие лыжной инфраструктуры более 100 млн рублей. Кроме лыжного полигона в Дивногорске, была построена новая лыжная база международного уровня в Тулуне, реконструирован лыже-биатлонного комплекс в Ангарске, проводится поэтапная реконструкция лыжного стадиона в Братске.