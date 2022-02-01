Как в Красноярске работает служба скорой помощи в условиях пятой волны COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

В пик каждой волны пандемии службе скорой помощи приходится работать в условиях колоссальной нагрузки. По словам главного врача Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина за последние две недели нагрузка выросла на 40 %. То есть если ранее выезжали на тысячу вызовов в сутки, то сейчас уже 1400 вызовов. А звонков на телефон 03/103 поступает гораздо больше – до 2,5 тысяч каждые сутки. Публикуем, как в Красноярске работает скорая помощь в пятую волну коронавируса 2022.

Значительная часть звонков начинается со слов «поднялась температура» - таких до 400 в сутки. Нужно понимать, что если температура меньше 38 градусов и при этом нет других отягчающих симптомов, то скорая помощь не нужна, достаточно позвонить в контакт-центр, получить указания от специалиста дистанционно или вызвать врача на дом. И совсем другое, если пациент ощущает ухудшение самочувствия, начинает задыхаться, это повод для экстренного вызова.

Ковид-ковидом, но никуда не уходят пациенты с другими проблемами. В городе с населением почти 1,2 миллиона человек каждую минуту может что-то произойти, когда счет жизни или смерти идет на минуты: инфаркты, инсульты, тяжелые травмы, пострадавшие дети, роженицы, плюс ЧП и аварии. Так что подумайте: так ли важно будет вызывать неотложку при кашле и температуре 37 градусов?

- Важно помнить, что «скорая» не назначает обследование и лечение, не выписывает лекарства. Этим всем занимается врач в поликлинике. «Скорая» оказывает экстренную медпомощь и при необходимости доставляет в стационар. ПЦР-тест тоже делают в поликлинике по месту жительства, – рассказала замминистра здравоохранения края Марина Бичурина.