В Красноярске создадут тысячи новых мест в детсадах

Количество мест в детских садах в Красноярске в ближайшее время возрастет с нынешней 51 тысячи до 55 тысяч. Об этом рассказала председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

«У нас в городе много детей, и, безусловно, это здорово. Мы гордились, когда город достиг статуса миллионника. Но это также заставляет искать решения новых задач, связанных с дошкольными учреждениями», – отметила она.

Наталия Фирюлина рассказала, что сегодня в столице региона действует более 300 учебных заведений, и детсады составляют примерно половину от этой цифры. Есть районы, где детских учреждений больше, а есть районы, где их немного. Например, в Советском районе их 60, а в Железнодорожном – всего 12.

У Красноярска свой богатый опыт поиска вариантов решения проблемы нехватки мест в детсадах. В 2007 году, в частности, развернулась масштабная программа строительства новых зданий, возврата в муниципальную собственность зданий, выплаты компенсаций родителям, чьи дети не посещали детские сады.

В ближайшее три года работа по обеспечению мест в дошкольных образовательных учреждениях будет проводиться в еще большем объеме. Именно на это ориентировал Глава города Сергей Еремин, и депутаты согласны с этим приоритетом.

Из года в год в городе проводится работа по увеличению мест в детских садах. Например, за прошлый год было введено в эксплуатацию 5 детских садов суммарно на 1330 мест. Эта работа будет продолжена и в 2022 году. Завершается процедура выкупа здания под дошкольное учреждение в микрорайоне Солнечный, и в ближайшее время начнется его комплектование. Запланировано строительство большого образовательного комплекса на улице 8 Марта – он будет включать 2 детских сада, школу на 1100 мест, центр дополнительного образования и спорткомплекс.

Активно ведется и капитальный ремонт зданий детсадов, которые были выведены из эксплуатации согласно предписаниям Роспотребнадзора. Еще в 2019 году депутаты вошли в специально созданную рабочую группу, которая посетила каждое здание.

В 2022 году на капитальный ремонт заложено более 700 миллионов рублей, что позволит модернизировать 7 таких зданий. Наталия Фирюлина отметила, что список дошкольных учреждений, где будут проводиться ремонтные работы, расширится после корректировки бюджета.

С 2015 года город практикует закупки услуг по уходу и присмотру за детьми у частных дошкольных учреждений. Сейчас на тендер выставлено больше 4 тысяч мест. Закупочные процедуры вызывают большой интерес у предпринимателей – аукционы собирают до 40 участников.

Еще одно решение – выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые самостоятельно организуют их воспитательный процесс. Сейчас сумма выплаты составляет 6,2 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка. На эти цели в бюджете на 2022 предусмотрено около 380 миллионов рублей. Депутаты приняли решение, что сумма выплаты должна быть индексирована, и ожидается, что в рамках корректировок бюджета цифра будет в ближайшем будущем увеличена.

«Выплата должна быть индексирована на коэффициент инфляции. Деньги в бюджете города на 2022 год есть. Мы обсуждали эту возможность на сессии в декабре прошлого года, когда принимали бюджет города. Это будет очень востребованная услуга», – добавила Фирюлина.