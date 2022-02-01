Хорошая работа – уверенность в завтрашнем дне

Только вперед

Поиск работы, как и поиск квалифицированных сотрудников, – процесс серьезный, сложный, зачастую небыстрый. Но обе стороны заинтересованы в положительном результате: работодателю нужен компетентный, ответственный сотрудник, а будущему работнику – хорошая оплата труда, достойные условия труда и возможность повышать свою квалификацию. Добывающие компании сосредотачивают свое внимание на технологических процессах добычи руды и извлечения золота. Сервисные функции – такие, как транспортировка и перевалка грузов, доставка людей – должны выполнять специализированные организации с соответствующими компетенциями. Именно поэтому десять лет назад золотодобывающая компания «Полюс» приняла решение о выделении логистического оператора в единую сервисную структуру. Так была организована «Полюс Логистика», в которой на сегодняшний день трудятся более 3000 сотрудников.

Сотрудников доставят к месту работы. Фото предоставлено компанией

«Полюс Логистика» – это сервисная компания, оказывающая весь спектр логистическо-транспортных услуг. Предприятие перевозит сотрудников и грузы, необходимые для золотодобывающего производства: материалы и оборудование для горных работ, горнотранспортное оборудование, в том числе сверх негабаритное, буровые станки, экскаваторы, бульдозеры. Если сравнить «Полюс» с живым организмом, то «Полюс Логистика» в этом организме – «кровеносная система», которая движет все грузы. За время своей работы «Полюс Логистика» выросла с одного красноярского филиала до представительств во всех регионах присутствия производственных активов – Магаданской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутия). У компании сформировался внушительный парк техники – порядка 1300 единиц транспортных средств: от легковых автомобилей до тяжелых кранов и бульдозеров. Также у компании есть собственный речной флот, который переправляет негабаритные и тяжеловесные грузы по реке.

В своей операционной деятельности «Полюс Логистика» уделяет пристальное внимание вопросам соблюдения правил техники безопасности, норм охраны труда и безопасности дорожного движения. За последние несколько лет реализован целый ряд мероприятий по повышению прозрачности движения транспорта на линии. Их результатом стало внедрение системы мониторинга транспорта, автоматизированных систем прохождения медосмотра водителей, а также контроль режима труда и отдыха водителей на постоянной основе.

Работать в «Полюс Логистике» можно вахтовым методом. Фото предоставлено компанией

Работа высшей пробы

Сегодня у «Полюс Логистики» на повестке дня – обеспечение квалифицированными кадрами. Здесь работает более 1700 водителей. Однако пассажиро- и грузопоток постоянно увеличиваются, и в компании всегда ждут новых работников.

– Работать в «Полюс Логистике» можно вахтовым методом – 2 месяца работы, 1 месяц – межвахтовый отдых, – пояснили в компании. – Мы организуем доставку сотрудников от пункта сбора в Красноярске до вахтового поселка Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края. При трудоустройстве сотрудники получают компенсацию проезда до места работы и от места работы до места регистрации во время отпуска.

Для новых работников в красноярском филиале компании запустили проект «Школа водителей». Фото предоставлено компанией

Для новых работников в красноярском филиале компании запустили проект «Школа водителей». За прошлый год здесь обучили и трудоустроили 37 водителей. В 2022 в планах – более 160 человек. Также похожий проект реализуется для слесарей. В 2022 году компания обучит этой специальности более 30 человек. Для действующих сотрудников работает корпоративная акция «Приведи друга». Каждый может порекомендовать знакомых для работы в компании и получить материальное вознаграждение. Такой акцией в прошлом году воспользовались более 160 человек.

Помимо расширения штата водителей, основной упор в новом году будет сделан на приобретении эффективного транспорта, наращивании мощностей по организации технического обслуживания и ремонта транспорта, развитии социальной инфраструктуры. Масштабные инвестиции запланированы на развитие складских площадей и перевалочных баз.

Сотрудники на курсах повышения квалификации. Фото предоставлено компанией

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пилюгин, мастер группы по ремонту транспортных средств:

– «Полюс Логистика» год за годом активно развивается, это очень радует и дает уверенность в завтрашнем дне!

Вадим Панов, специалист по эксплуатации транспорта:

– Уже сейчас спустя один год работы могу отметить бурное развитие по многим производственным и социальным направлениям. Учитывая непростую социально-экономическую обстановку в мире это очень здорово!

Евгений Аристаев, водитель автомобиля–экспедитор:

– Хотел бы отметить развитие социальной инфраструктуры в Еруде в Северо-Енисейской районе. С каждым годом есть улучшения. Несмотря на ковидные ограничения, компания проводит много корпоративных мероприятий. Да, сегодня это онлайн, но все равно лучше, чем просто работать без возможности отвлечься на что-то другое. В целом работа мне нравится, а самое главное – стабильный доход. Многие знакомые работают в «Полюс Логистике» по моей рекомендации.

ЦИФРЫ

– В «Полюс Логистике» работают более 3000 сотрудников.

– Более 1700 из них – водители.

– В компании более 1300 единиц техники и собственный речной флот.

– Объем грузоперевозок по всем филиалам компании в 2021 году – 267 782 млн ткм.

– Объем выполненных работ – 3 708 659 млн машино-часов.

КОНКРЕТНО

Проживание. Работникам предоставляются места в благоустроенных общежитиях, оплата проживания – за счет работодателя. Комнаты в общежитии оборудованы мебелью и бытовыми приборами первой необходимости. Прачечные, спортивные залы, оборудованные спортинвентарем и тренажерами, делают проживание в общежитиях более комфортным.

Питание. За счет средств работодателя работникам предоставляется полноценное трехразовое горячее питание в столовых вне зависимости от графика работы. Водителям, осуществляющим рейсовые поездки на дальние расстояния, выдаются сухие пайки.

Соцпакет и зарплата. Полный социальный пакет: предусмотрены все гарантированные действующим законодательством льготы и надбавки – полис добровольного медицинского страхования, страховка, компенсация стоимости путевок в оздоровительные учреждения для детей и лечения в санаториях для самого работника, материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, многодетным семьям, поддержка работников в сложных жизненных ситуациях и другие виды соцобеспечения. Зарплата выплачивается два раза в месяц на лицевой счет сотрудника 27 текущего месяца и 12 числа следующего месяца. Ежегодный оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней + 24 календарных дня за работу в условиях Крайнего Севера.

Досуг. В свободное от работы время работники могут посетить клуб, библиотеку, бильярдную, тренажерные залы, поиграть в настольный теннис, футбол, волейбол, работает кабинет психолога. В зимнее время работает каток и прокат коньков. На территории вахтовых поселков есть магазины, где можно дополнительно приобрести продукты питания и предметы первой необходимости. Работают аптечные пункты, а также парикмахерская и прачечная.

Актуальные вакансии размещены на сайте career.polyus.com.

Горячая линия по вопросам трудоустройства: 8 (800) 707-66-44.