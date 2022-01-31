«Над малявочкой колдовали пять человек»: пронзительная история собаки, которую выбросили умирать на мороз после новогодних праздников

Малышку Ташу, от которой жестоко избавились хозяева, спасли врачи. Фото: клиника "Лимпопо".

Эта пронзительная история шокировала даже врачей: в Красноярске хозяева выбросили на мороз маленькую собачку. Замерзающую кроху спасли врачи и зоозащитники, рассказали сотрудники клиники «Лимпопо», а также волонтер Елена Новохацкая.

Это случилось несколько дней назад в пригороде Красноярска. Стоял 30-градусный мороз, на улице ни души, лишь иногда пробегают редкие прохожие. По счастью, один из них увидел, в сугробе неподалеку что-то шевелится и попискивает. Присмотрелся: это же собачка! Совсем маленькая, с короткой шерстью, похожа на той-терьера. Еще пару минут, и ее было не спасти, замерзла бы заживо. «Кто ж тебя так бедолагу?»: подхватил на руки, укутал, позвонил волонтерам.

Собачка перенесла несколько операций. Фото: клиника "Лимпопо".

Очутившись в тепле, малышка стала жаться к человеку. Трогательная, скромная, на нее нельзя смотреть без слез, вспоминают волонтеры. Как ребенок, которого не замечают, а он изо всех сил старается заслужить ласку.

Маленький боец

Позже выяснится: собачка Таша конечно же была домашней. Но хозяева особенно ею не занимались. Зато наказывали за малейшую провинность. Чуть что – вышвыривали на мороз. А после новогодних праздников выставили на улицу, а назад не пустили...

- Оказалось, девочка добрая и умненькая, - рассказывает волонтер, куратор собаки Елена Новохацкая. – Необходима стерилизация и помощь стоматолога. Поехали в клинику, сделали все под один наркоз. Таша пережила тройную операцию: стерилизацию, удаление опухоли и десяти зубов.

Все прошло хорошо. Собака пришла в себя, даже с аппетитом поела. Но через пару дней – это критический срок – ей резко сделалось хуже. Отказалась от пищи, почти не вставала. Врачи решили провести рентген. И увиденное на снимках повергло их в шок.

Все получилось

- В желудке собаки находился плод, - продолжают волонтеры. - Значит, собака родила и съела своего щенка (такое случается, когда животное в сильном стрессе, очень истощено – прим.ред.). Сколько же плод находится в желудке, ведь прошло больше двух недель с момента, как ее нашли? И что испытала несчастная собачка, одному Богу известно. Необходима была срочная операция на желудке. Но это большой риск. Ведь Таша уже не молода, ей около 8 лет, есть серьезные отклонения по сердцу. Мы все молились, чтобы кроха пережила все это и ее жизнь спасли.

Вчера сделали операцию. «Над малявочкой колдовало пять человек, - делятся врачи клиники «Лимпопо». – И она благополучно вышла из наркоза. Радость хирурга, Анны Вячеславны, и всех сотрудников было не описать словами. Таша! Ты славная собака и ты должна жить!».

КОНКРЕТНО

Две операции, анализы, рентген, стационар, капельницы, - все это вылилось в серьезную сумму, больше 50 тысяч рублей. Пожалуйста, не бросайте нас с Ташей, просят волонтеры, помогите оплатить труд врачей.

Как оказать помощь, можно узнать здесь. Не оставайтесь равнодушными!

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