В Красноярске на содержание агрессивных собак в приюте в месяц уходит по 1,6 миллиона рублей. Фото: администрация города

«Собачий вопрос» - одна из проблемных тем для красноярской мэрии. Как, впрочем, и для других регионов страны. Бездомных животных ловят, стерилизуют вот уже несколько лет, а их меньше не становится. И принять какие-то радикальные меры власти не могут: закон не позволяет. По закону отловленных и прошедших через стерилизацию собак положено отпускать в среду обитания. То есть назад на улицы города, где они сбиваются в стаи и продолжают доставлять головную боль местным жителям.

А для агрессивных животных в законе отдельная статья: пожизненное содержание. То есть сколько отведено лохматому (а живут собаки в среднем до 15 лет), коротать свои дни и ночи он будет на казенных харчах в питомнике. И деньги на это спускаются не откуда-то из Москвы, как считают зоозащитники. Это деньги региона, деньги налогоплательщиков.

- Сейчас в приютах на пожизненном содержании находятся уже 423 собаки, которым был поставлен диагноз «немотивированная агрессия». На каждую собаку в сутки выделяется 130 рублей. Эти средства идут на корм, уход, выгул животных и содержание их в тёплых вольерах. В месяц эта сумма составляет 1 миллион 649 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в администрации города.

Таким образом, в год потребуется почти 20 миллионов рублей, что составляет 75% от общего объема финансирования всей работы с бездомными собаками, предусмотренного на 2022 год. И это не финальная цифра. Количество животных в приютах растет, по осени их было в два раза меньше. А в декабре уже 357 особи. За январь отловили 169 собак, получается, что в приют попали 66 животных, представляющих опасность для людей и, в первую очередь, для детей.

По итогу получается, что чем больше собак в приюте, тем меньше денег на их отлов. В настоящее время отловом собак занимаются в городе три подрядчика, с ними заключены четыре муниципальных контракта. На портале госзакупок размещены еще два контракта по 2 миллиона рублей каждый. Активисты и зоозащитники пристально следят за их работой. Это не возбраняется, контроль нужен. Но случается так, что любители животных мешают отлову бродяжек, прячут их, выпускают из ловушек. А это не есть хорошо.

По поводу ответственного отношения к животным. Власти города просят не выпускать так называемых «корпоративных» собак свободно гулять по улицам. Речь идет о сторожевых животных со строек, гаражей, производственных баз, автосервисов и других частных территорий. Их заводят для охраны, но на самом деле они не живут. Или их не кормят, и собаки идут сами искать себе пропитание по окрестностям. Или вовсе их выгоняют, в результате чего количество бездомных собак множится. В каждом районе проводятся рейды для выявления мест массового обитания животных для организации их отлова и стерилизации.

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