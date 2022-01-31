Создаем куклу-оберег на удачное замужество и знакомимся с керамикой донского казачества. Фото: Альфир Фахразиев

Пандемия хоть и «заморозила» многие проекты, но жизнь на этом не останавливается. Красноярский Дом дружбы объявил о неделе необычных мастер-классов, которые каждый желающий может посетить «вживую». Пообщаться с интересными людьми, научиться новому. Рассказываем, что можно посетить.

1 февраля, студия «Рукоделие. Национальные украшения народов Красноярского края» проведет мастер-класс хакасское нагрудное украшение «Пого» (вышивка бисером)». Начало в 17.30. В четверг, 3 февраля, эта же студия проведет мастер-класс по плетению из бисера «Азербайджанские орнаменты: кулон «Древо жизни». Начало в 17.30.

Запись у руководителя студии Дарьи Марцинковской по тел. +7-983-150-74-76.

4 февраля, участники мастер-класса студии «Художественная керамика» познакомятся с семикаракорской керамикой донского казачества и создадут фрагмент росписи на пласте. Начало в полдень. Запись у руководителя студии Анны Михайловой по тел. +7-902-991-44-24.

5 февраля участники мастер-класса студии «Рукоделие. Народная кукла. Писанка» создадут куклу-скрутку на удачное замужество. Эта кукла похожа на невесту: пышная коса, атласные ленты, яркий наряд. Ее особенностью является отсутствие рук – чтобы муж на руках носил. Начало мастер-класса в 13.30. Запись по телефону руководителя студии Жанны Комаровой по тел. +7-983-144-80-29.

Все мастер-классы проходят бесплатно, обязательна предварительная запись. Обращаем ваше внимание, что вход в Дом дружбы народов Красноярского края возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни.