«Мальчик выбрался на балкон, остальные сгорели»: в Норильске при пожаре в квартире погибли двое детей и пострадал подросток

В Норильске при пожаре в квартире погибли двое детей, и пострадал подросток. Фото: СК по краю

Днем 29 января в квартире на 9 этаже дома по улице Бауманская в норильском районе Талнах произошел смертельный пожар: погибли двое детей, пострадал еще один подросток. Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Площадь пожара составила всего 12 квадратных метров, но трагедии избежать все равно не удалось. Прибыв на место трагедии, спасатели обнаружили тела двух мальчиков 3 и 5 лет.

В СК передают, что еще один 15-летний подросток, их брат, успел выбежать на балкон, возможно, это и спасло ему жизнь, остальные остались в квартире и погибли. Юношу госпитализировали. Родители в момент пожара были на работе.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Сейчас выясняются причины возникновения пожара. По предварительной версии, все произошло из-за короткого замыкания, - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

- Всего для тушения пожара привлекалось: 23 человека, 9 ед. техники, из них от МЧС России 10 человек, 4 ед. техники, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.

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