Девочку из Хакасии в красноярском зоопарке укусила лиса Фото: Мария ЛЕНЦ

Семья их Хакасии приехала в Красноярск 20 января и попала в неприятную историю, о которой рассказывает издание 19rusinfo.ru. В краевом центре родители привели детей в контактный зоопарк, где сотрудники предложили им покормить лис с руки. По уверению мамы, она поначалу сомневалась, а надо ли? Но сотрудники уверяли: животные ручные, у всех есть ветеринарные паспорта.

Мама как в воду смотрела: одна из лис ухватила 7-летнюю девочку за палец. Рана неглубокая, но в любом случае нужно было обратиться к врачам и срочно начать курс антирабической вакцинации. Иными словами поставить прививки от бешенства в строгом соответствии с графиком: 6 доз вакцин – на день обращения, на 3, 7, 14, 28 и 90 дни.

Красноярские медики свое дело сделали – укол девочке поставили, без проблем. Семья вернулась в Абакан. А вот со вторым уколом возникли проблемы. 23 января – день второй дозы – выпало на воскресенье. Родители привезли дочь в приемный покой детской больницы в назначенный час (внимание! об этом договорились с медиками заранее и те уверили, что будут их ждать). Однако их никто не встретил. Метнулись в травмпункт, но там им отказали – такой процедуры не делают. Поехали в приемный покой общей городской больницы на Чертыгашева, но хирург, который должен был осмотреть ребенка, к ним не вышел и передал через медсестру, чтобы приехали на другой день.

Другой? А как же строгий график? И тогда семья снова села в машину и помчалась в Красноярск – за 450 километров, где девочке ввели необходимое лекарство.

Когда родители обратились в федеральный Роспотребнадзор и рассказали об этом, там очень удивились такому подходу, потому как прерывать курс антирабических прививок, особенно в начале, никак нельзя.

Глава Хакасии, узнав об инциденте, поручил республиканскому минздраву разобраться. А Роспотребнадзор выписал предостережение о недопустимости подобных нарушения Республиканской детской и Абаканской клинической больницам.