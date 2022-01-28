Красноярский депутат о бездомных собаках: «Учет, контроль и ответственность для нарушителей»

Сторонники радикального решения вопроса ожесточенно спорят с зоозащитниками, при этом все ждут, какие изменения будут внесены в федеральное законодательство. Как обезопасить людей от стай диких псов и при этом соблюсти требования о гуманном обращении с четвероногими – позицией Красноярского городского Совета депутатов поделился председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Вячеслав Дюков.

«Сегодня, согласно Федеральному закону, все отловленные животные проходят процедуру вакцинации и стерилизации, выпускаются обратно в естественную среду, за исключением больных, травмированных и тех, кто проявил немотивированную агрессию. Однако это всего лишь 10 % от того, что необходимо делать, чтобы решить вопрос.

Главная проблема – как ограничить поступление собак в безнадзорную среду. В первую очередь, речь идет о животных, которых владельцы выкидывают. Например, это так называемые «плодильщики», то есть те, кто занимается безответственным разведением, либо те, кто оставляет животных в связи с переездом. Городской Совет Красноярска еще два года назад вносил свои предложения о совершенствовании Федерального закона. Мы говорили о том, что невозможно проводить всю предусмотренную ФЗ работу без соответствующего финансирования, не можем влиять на популяцию животных без государственной регистрации животных, включая домашних и корпоративных. Если мы нашли собаку, то должны сразу по чипу понимать, что она хозяйская. И если окажется, что хозяин ее выкинул, то обязан платить штраф. Как минимум, это справедливо, что стерилизацию и содержание будет оплачивать виновник, а не налогоплательщики. Во-вторых, нужно внести определение о том, что такое немотивированная агрессия. Сегодня по закону агрессивные собаки забираются на пожизненное содержание, но отсутствие точных критериев приводит к тому, что какая-то часть агрессивных собак все же оказывается на улице, а некоторые вполне адекватные собаки запираются в приютах и на их содержание тратятся излишние деньги.

У нас есть и другие предложения. Они касаются, например, поправок в кодекс об административных нарушениях в части ответственного отношения к животным. Люди должны осознать, что когда они берут собаку, то принимают на себя всю полноту ответственности, причем не только за нее, но и за окружающих, которые могут пострадать от ее действий. Кроме того, я бы считал правильной массовую стерилизацию животных, не планируемых к разведению, включая беспородных домашних и корпоративных.

Ну и, конечно, вопрос финансирования. Сегодня ФЗ не предусматривает ни копейки на решение проблемы безнадзорных животных из федерального бюджета. Предполагается, что деньги на создание приютов должны изыскивать регионы и муниципалитеты. Но муниципальные власти всегда думают, за что с них в первую очередь спросят избиратели – за строительство школ, детсадов и переселение из ветхого жилья, кормление детей, благоустройство или за приюты для собак? У большинства муниципалитетов просто нет средств на это. Красноярск решает вопрос путем развития частно-государственного партнерства, но и частным организациям, надо помогать, они при всем желании не могут справиться с таким объемом за счет собственных средств – должен быть определенный механизм по организации работы частных и государственных приютов. Все эти предложения мы и направляли коллегам в Государственную Думу.

Ну и много вопросов есть к инициативе депутатов Госдумы о наказании для чиновников за инциденты с собаками. Считаю неправильным спрашивать с людей, которым не дали ни средств, ни полномочий для решения проблемы, а также при наличии таких законодательных брешей, которые позволяют бесконтрольно пополнять количество собак в безнадзорной среде».