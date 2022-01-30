Красноярцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на первую неделю февраля 2022 года порадует горожан. Синоптики Гидрометцентра ожидаются потепление и солнце.

В понедельник в Красноярске днем ожидается около -12 градусов, погода будет солнечной и без осадков, сила ветра 2-4 метра в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -22 градусов.

Во вторник, 1 февраля, днем немного потеплеет – до -10, в остальном погода не изменится: ни ветра, ни облаков, ни осадков синоптики не ждут. Ночью будет около -20 градусов.

В среду начнется потепление, дневная температура составит около -9 градусов, ожидается переменная облачность с небольшим снегопадом. Ветер немного усилится – около 2-5 метров в секунду. Ночью же резко похолодает до -17 градуса.

В четверг днем температура остановится на отметке -9 градусов, ночью -15. Будет пасмурно и снежно, но без сильного ветра (2-5 м/с).

В пятницу днем потеплеет до -5 градусов, но будет пасмурно и снежно, а ветер усилится до 4-14 метров в секунду. Ночная температура составит около -13 градусов.