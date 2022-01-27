Потерянные часы сына замглавы Ачинска оказались дешевле изначальной стоимости в 10 раз Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжают обсуждать часы Павла Мачехина - сына первого замглавы Ачинска Сергея Мачехина. Напомним, что «Ролексы» молодой человек потерял во время отдыха в Сочи, когда возвращался в номер из ресторана.

В полиции города-курорта «КП-Красноярск» сообщили, что стоимость аксессуара не так велика, как сообщалось ранее. По словам сочинских полицейских, заявление о том, что «Ролексы» Павла Мачехина оцениваются в 12 миллионов рублей, не соответствует действительности. Оказалось, что реальная стоимость часов 1,2 миллиона рублей. То есть меньше в 10 раз. Впрочем, сумма все равно баснословная.

Более того, в телеграмм-канале «Ачинский набат» сообщалось, что у полицейских есть веские основания завести в отношении Мачехина-младшего уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Якобы Павел инсценировал потерю часов, а сам продал их, чтобы рассчитаться с долгами. В полиции эту информацию опровергли:

- Реальная стоимость часов 1,2 миллиона рублей. Мы видели, что пишут в соцсетях. Правдивой информации там нет. Версия о заведомо ложном доносе не проверяется, так как оснований нет, - заявили в пресс-службе ведомства.

В телеграм-каналах Павла Мачехина продолжили «полоскать», обвиняя в нарушениях при составлении декларации о доходах. Однако в МВД Красноярского края сообщили, что о планах на проверку будет сообщено позднее.

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