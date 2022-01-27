Школьные музеи Красноярского края стали призерами Всероссийского конкурса следопытских работ среди регионов Сибири

Фото: Единая Россия

В Красноярске 26 января прошло награждение призера Всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» среди регионов СФО – школьного музея «Память», созданного в СОШ№19.

Организатором конкурса выступили федеральный партийный проект «Единой России» «Историческая память», региональные оргкомитеты «Наша Победа» при содействии Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

Музею вручал грамоту и сертификат на сумму 200 000 рублей депутат Законодательного собрания, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Евгений Петренко. Он отметил, что музей несет очень важную миссию по сохранению исторической памяти и совершенно заслуженно стал призером конкурса такого уровня.

- Сегодня мы награждаем за второе место музей школы №19. Есть еще одни победители, это школа в Шушенском. Ребята из 19-ой школы поедут к ним в гости для того, чтобы и поздравить, и обменяться опытом. Я считаю, что эта победа – безусловно, достойная и заслуженная. Здесь наработан большой и уникальный опыт. Понятно, что в этом большая заслуга руководителя этого музея и тех, кто этим увлечен. Это увлеченность заражает и ребят. Они занимаются поисковой работой, проводят внеучебные мероприятия здесь, на базе этого музея. У музея большая коллекция экспонатов, которые нашли сами школьники. Конечно, когда ребята находят такие экспонаты и восстанавливают имена тех, кто без вести пропал – это, безусловно, очень важно. Мы гордимся результатами наших школьных музеев, - подчеркнул Евгений Петренко.

Отметим, что музей «Память» был открыт в далеком 1985 году, в год 40-летия Победы. К этому событию во дворе школы был установлен обелиск Славы с именами погибших в годы Великой Отечественной войны учителей и выпускников. С 1990 года он имеет статус народного музея. Фонд составляет 4356 подлинных экспонатов. История музея тесно связана с историей учебного заведения, с её выпускниками, воевавшими на фронтах Великой Отечественной войны и участниками трудового фронта.

Учащиеся 19 школы отмечают, что хранить историю Победы и узнавать информацию о подвигах своих предков – очень интересно и увлекательно. 27 января ребята отправятся на экскурсии в Ильичевской средней школе Шушенского района, занявшей третье место, где ознакомятся с деятельностью музея и обменяются практиками.