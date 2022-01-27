Уроки финансовой грамотности: налоги в 2022 году - удобнее, проще и выгодней!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Разбираемся в новшествах законодательства вместе с экспертами Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю и рассказываем, как это будет работать.

Кстати, в этом году стала выгоднее продажа недвижимости и будет проще вернуть часть уплаченного НДФЛ за занятия спортом, лечение, обучение, покупку или строительство жилья. Но держателям вкладов придется отдать государству часть своих доходов. Подробности – в нашей статье!

Любители спорта смогут экономить

В новом году россияне смогут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги (подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ). Он позволяет вернуть 13% от стоимости оплаченных услуг фитнес-клуба или спортивной секции в пределах установленного Налоговым кодексом лимита. Это значит, что учитываться будет сумма расходов, не превышающая 120000 руб. за год. Соответственно, вернуть можно не более 15600 руб. (120000 руб. х 13% / 100).

Но этот вычет можно получить лишь при соблюдении нескольких условий.

1. Физкультурно-оздоровительные услуги и лицо, их оказывающее, должны быть включены в специальные перечни:

- перечень спортивных услуг, в отношении которых можно получить вычет, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2021 г. № 2466-р;

- перечень организаций и ИП, в отношении услуг которых можно получить вычет, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 23 ноября 2021 г. № 910.

2. Для получения вычета необходимо собрать документы, подтверждающие расходы на фитнес: копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек на бумажном носителе или в электронной форме.

Обратите внимание: понадобятся и договор, и чек. При отсутствии одного из этих документов в предоставлении вычета будет отказано. Если договор на оказание услуг фитнес-клубом был утрачен, его нужно будет восстановить или перезаключить. Что касается чека, в новом году при покупке абонемента в фитнес-клуб не спешите его выкидывать. По возможности попросите направить чек по почте в электронном виде, чтобы он точно не потерялся.

3. Получить вычет может налогоплательщик, оплативший физкультурно-оздоровительные услуги, которые были оказаны ему, его детям в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленным) или его несовершеннолетним подопечным.

Буквальное прочтение нормы кодекса говорит о том, что вычет осуществляется в отношении расходов налогоплательщика за оказанные ему услуги. В случае общей оплаты, например, при покупке семейного абонемента, второй из супругов вычет получить не сможет как не понесший личные расходы на фитнес.

Упростили порядок получения налоговых вычетов

Вычеты позволяют платить меньший налог или вернуть ранее уплаченный. С 1 января 2022 г. упрощается порядок получения гражданами следующих вычетов:

- имущественных – на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым займам и кредитам;

- инвестиционных.

В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, могут получить такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.

Вся информация, необходимая для проверки права граждан на налоговый вычет, поступает в налоговые органы (с их согласия) напрямую от налоговых агентов (банков) - участников информационного обмена с ФНС России.

Налогоплательщики будут проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке специальным сообщением в своем личном кабинете на сайте ФНС России непосредственно по факту поступления от банков сведений, а также смогут отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий.

НДФЛ для семей с детьми

Если человек продал недвижимое имущество, он должен перечислить в бюджет государства часть полученного дохода в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако из этого правила есть исключения, одно из которых предусмотрели в конце 2021 г.: семьям с двумя и более детьми не придется платить НДФЛ после продажи жилья в целях улучшения своих жилищных условий (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ).

Но от уплаты налога освободят только при соблюдении следующих требований:

• наличие не менее двух детей в возрасте до 18 лет (или до 24 лет в случае их обучения по очной форме в образовательных организациях);

• приобретение нового жилья и полная оплата его стоимости в году продажи старого жилья или не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи старого жилья;

• превышение общей площади приобретенного жилого помещения или его кадастровой стоимости над общей площадью в проданном жилом помещении или его кадастровой стоимостью;

• нахождение кадастровой стоимости проданного жилого помещения в пределах 50 млн руб.;

• отсутствие у налогоплательщика, его супруга (супруги) и детей на дату государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном помещении.

Установленные законодателем условия для освобождения от уплаты НДФЛ говорят о том, что семьям необходимо внимательно следить как за стоимостью продаваемого и приобретаемого имущества, так и за его размерами.

При продаже «недорогого» имущества

В случае продажи имущества, которым гражданин владел менее 5 лет (в некоторых случаях менее 3 лет), необходимо подать в инспекцию ФНС налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом, в котором произошла сделка. А не позднее 15 июля того же года нужно уплатить НДФЛ.

Однако в некоторых случаях налог платить не нужно. С нового года в декларации 3-НДФЛ можно будет не указывать доходы от продажи недвижимости сроком владения менее 3 или 5 лет, если стоимость этой недвижимости ниже суммы имущественного вычета.

КОНКРЕТНО

Напомним, что сумма вычета при продаже составляет 1000000 руб. для жилья, садовых домов и земельных участков, 250000 руб. – для иной недвижимости, 250000 руб. - для иного имущества (за исключением ценных бумаг).

Важно, что это нововведение касается доходов от продажи как одного объекта, так и нескольких недорогих. Главное, чтобы совокупность доходов в рамках календарного года не превысила указанные выше лимиты. Таким образом, если гражданин продал дом, квартиру, комнату или участок стоимостью менее 1 000 000 руб., то подавать в инспекцию ФНС налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ ему не нужно. А при продаже иного имущества, например, гаража, сдавать декларацию не требуется, если сумма дохода гражданина оказалась меньше 250 000 руб.

Призы освободили от налога

В этом году региональные и местные власти проводили конкурсы и лотереи с ценными призами для вакцинированных граждан. Такие призы считаются доходами, но в новом году уплачивать НДФЛ с них будет не нужно. В статью 217 НК РФ ввели пункт 87, в котором установлено, что освобождены от обложения НДФЛ доходы налогоплательщиков, полученные в виде призов в денежной и натуральной форме за счет средств бюджетов в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, которые приняли участие в вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Пересмотрели условия детских путевок

Если работодатель оплатил путевку вашего ребенка, эта сумма может быть освобождена от обложения НДФЛ (п. 9 ст. 217 НК РФ). Раньше данное правило действовало только в отношении путевок для детей до 16 лет, а с 2022 г. оно будет распространяться на путевки для детей до 18 лет и обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения не старше 24 лет. Но это освобождение от НДФЛ возможно только один раз в календарном году.

Держателям вкладов придется платить налог

С 1 января 2021 г. доходы по вкладам и остаткам на счетах облагаются налогом на доходы физических лиц. Речь идет о совокупном процентном доходе по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, выплаченном физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Необлагаемый доход рассчитывается как произведение 1 млн.руб. и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

ПРИМЕР

У физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 млн.руб., ставка по вкладу - 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря 2021 года. Других вкладов нет.

Процентный доход составит 68750 руб. (1,5 млн.руб.*5% годовых/ 12 мес.*11 мес. срок вклада).

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года - 4,25%, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42500 руб.(1 млн.руб.*4,25%).

Сумма налога к уплате составит: (68750 руб. - 42500 руб.) x 13% = 3412,50 руб.

Информация о выплаченных процентах направляется банками в налоговый орган. Он самостоятельно рассчитает сумму налога и направит физическому лицу уведомление о необходимости уплатить НДФЛ. Держателю вклада останется уплатить налог за 2021 г. не позднее 1 декабря 2022 г.

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