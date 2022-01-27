Специалисты рассказали красноярцам, как правильно болеть в период новой волны коронавируса

Специалисты рассказали красноярцам, как правильно вести себя в период новой волны коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая волна COVID-19 уже пришла в Красноярск и другие города края. И хотя медики сообщают, что «омикрон» переносится легче, чем его предшественник штамм «дельта», они же предупреждают: расслабляться не стоит. Количество заболевших растет с каждым днем, ситуацию осложняет и тот факт, что появление «омикрона» пришлось на сезон заболеваемости острых респираторных вирусных заболеваний, а вскоре придет и грипп. И симптомы их у большинства людей схожи. Что делать и как вести себя, если почувствовал недомогании?

Минздрав РФ подготовил памятку для пациентов с COVID-19 и признаками ОРВИ, которые переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. В ней подробно прописаны действия для тех, кто находится в группе риска, привитых и непривитых, а также для детей. Кроме того, даны рекомендации по обращениям к врачу и вызову «скорой».

Вакцинированным ли переболевшим COVID-19:

- при легкой форме заболевания лечение не требуется. Рекомендуется уйти на самоизоляцию. Больничный они могут получить дистанционно. Для этого нужно позвонить в поликлинику или по номеру 122.

- если при симптомах ОРВИ температура держится выше 38°С больше двух суток, нужно позвонить в единую службу «122» и вызвать врача. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди, а уровень сатурации упал ниже 94–95% - вызывайте машину скорой помощи.

Вакцинированным пенсионерам с хроническими заболеваниями:

- рекомендации те же, что и для больных ОРВИ. Если появляются симптомы (кашель, насморк, першение или боль в горле, температура выше 38°С), надо вызывать бригаду скорой помощи.

Невакцинированным и не болевшим коронавирусом:

- при появлении любых симптомов ОРВИ или при положительном тесте на коронавирус надо изолироваться и позвонить врачу, а в случае ухудшения самочувствия сразу вызывать скорую.

В министерстве здравоохранения Красноярского края подчеркивают: нельзя самостоятельно принимать антибиотики, их должен назначать только врач, если для этого есть показания. В период пиковой нагрузки на службу скорой помощи, бригады не следует вызывать при легком кашле и температуре около 37°С.

- Важно помнить, что «скорая» не назначает обследование и лечение, не выписывает лекарства. Этим всем занимается врач в поликлинике. «Скорая» оказывает экстренную медпомощь и при необходимости доставляет в стационар. ПЦР-тест тоже делают в поликлинике по месту жительства, – рассказала замминистра здравоохранения края Марина Бичурина.