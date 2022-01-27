В красноярском управлении ГУФСИН опровергли слухи о якобы убийстве заключенного в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце декабря в интернете появилась информация о том, что в одной из исправительных колоний в Красноярске погиб заключенный. Якобы произошло это в июле 2020 года. Даже называли, в каком именно учреждении – в ИК № 17. Это колония строгого режима, находится на улице Кразовской. В ней отбывают наказание мужчины, впервые осужденные за серьезные преступления.

Видео падения из окна третьего этажа было подано так, что осужденного убили, вытолкнули из окна. Это вызвало большой общественный резонанс. В ГУФСИН России по Красноярскому краю прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск. И оказалось, что информация изначально была подана неправильно.

Начнем с того, что у большинства граждан отсутствует понимание, что представляет собой современное исправительное учреждение: здесь нет узких казематов, где узники сидят в цепях за тремя замками. Напротив, днем они могут перемещаться внутри общежития. Все помещение охвачено видеокамерами.

Когда шла проверка инцидента, все записи за тот день пересмотрели, проанализировали. Выяснилось, что 27 июня 2020 года осужденный Г. долго стоял в коридоре, как раз напротив комнаты приема пищи. Дверь помещения открыта. Было 14:38 часов, как вдруг мужчина решительно зашел внутрь и прямиком двинулся к окну.

В комнате обедали пять человек, они не сразу сообразили, что произошло. Затем один выскочил в коридор, чтобы позвать на помощь, двое других стали выглядывать в окно вниз. Буквально сразу же появились и сотрудники колонии. Вот так было дело. Никакой попытки убийства.

После падения с высоты третьего этажа заключенного госпитализировали. У него были диагностированы травмы средней степени тяжести. В возбуждении уголовного дела отказано. Медики спасли мужчину, он выздоровел и вернулся из лечебного учреждения назад, в свою колонию, продолжает отбывать назначенный срок. И очень удивился, когда узнал, что «на воле» говорят, будто его убили.

- В июле 2020 года я получил сообщение, что невестка моя не живет с сыном. И что они не хотят поддерживать со мной связь, - рассказывает осужденный Г. – После этого у меня и возникла идея выпрыгнуть в окно. Сотрудники колонии оказали мне помощь. И я благодарен им, что они спасли меня и я не нахожусь в инвалидном кресле.