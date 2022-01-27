Ёлки не палки, а ценное сырьё!

После новогодних праздников мусорные контейнеры традиционно превращаются в грустное подобие «ёлочного базара»: горожане выбрасывают ставший ненужным символ торжества.

«Ёлки не относятся к коммунальным отходам, их нельзя вывозить на полигон для ТКО, – пояснил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Тем не менее мы всегда их забирали с контейнерных площадок, сами решали вопрос с вывозом в рамках законодательства. А в этом году с удовольствием поддержали отличную инициативу проекта «Городские дриады» и помогли собрать и доставить по назначению ёлки, собранные во время акции #ЁлкиНеПалки. И мне кажется, это очень правильное дело: во-первых, такой сбор новогодних деревьев позволяет не захламлять площадки, во-вторых, отслужившие ёлочки становятся не мусором, а ценным вторсырьём!»

Инициаторами акции стали участники проекта «Городские дриады», их поддержали администрация Красноярска, «Красноярская рециклинговая компания» и гипермаркет «Леруа Мерлен».

«Целью нашей акции было привлечь внимание к проблеме использования лесных елей для празднования Нового года, – рассказала куратор экопроекта «Городские дриады» Ольга ЧИНЯКОВА. – Обратите внимание, какое невосполнимое количество деревьев вырубается ради того, чтобы пару недель постоять в квартире! А ведь это ещё огромные горы отходов, не предназначенных для вывоза на полигон. Мы призываем горожан отказываться от устаревших варварских обычаев в пользу более цивилизованных альтернатив. А если уж без живой ёлки никак не обойтись, обязательно утилизируйте её, не выбрасывайте как мусор на помойку!»

Акция проходила с 3 по 20 января. Красноярцы принесли по адресам, указанным на сайте проекта «Городские дриады», больше тысячи ёлок и пихт. Затем самые пушистые и свежие деревца – больше 300 штук! – отправили на экоферму «Коза-Дереза», где они стали угощением для козочек. Остальные будут переработаны для мульчирования лесных посадок.