Стартовал второй сезон Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Фото предоставлено компанией «Норникель»

В Москве прошла церемония открытия второго сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» в рамках президентской программы «Россия – страна возможностей». В прошлом году он вызвал небывалый интерес, в нем приняли участие более полумиллиона студентов со всей страны. В декабре организаторы подвели итоги и определили тысячу финалистов из 76 регионов, а лучшие из лучших забрали в качестве награды по миллиону рублей! Теперь те, кто не прошел в финал, наверняка попробуют себя еще раз с новыми идеями. Ставка делается и на тех, кто откроет «Твой ход» для себя впервые. Продолжение должно стать не менее масштабным, чем начало.

Методом проб и ошибок

Студенческие годы тем и хороши, что у молодых людей есть время методом проб и ошибок выбрать свое направление в жизни. Они только-только вышли из-под родительской и школьной опеки и испытывают такие чувства, будто стоят на пороге покорения мира. Самое важное для них сейчас – не останавливаться. Это даже хорошо, если набьют шишек. Не получилось одно – попробуй себя в другом, в третьем. Пока не поймешь: вот то, что мне на самом деле интересно. Роль таких конкурсов, как «Твой ход», в том и состоит, чтобы предоставить молодежи площадку для экспериментов, для выбора, для самореализации и новых перспективных знакомств на будущее. Можно ведь спокойно просидеть на лекциях пять лет, а потом искать работу. А можно сделать так, чтобы работодатель сам встречал тебя на пороге из вуза словами: «Хочешь стать частью нашей команды?» Конкурс «Твой ход» - и есть та самая площадка, где любой студент может громко заявить о себе.

«Норникель» стал партнером конкурса, имея в этом свои стратегические интересы.

- В ближайшие три года компании «Норникель» предстоит большая работа в Норильске и на Кольском полуострове. Для реализации большой программы модернизации и развития нам нужно пригласить 20 тысяч новых сотрудников – молодых смелых профессионалов. Нам кажется, что «Твой ход» может нам в этом помочь. Среди участников есть ребята, которые уже готовы начинать свою трудовую деятельность, и мы с удовольствием всех примем и предоставим уникальные возможности для самореализации. Компании нужны профессионалы на самых разных направлениях – от производства до медицины и архитектуры, - сказала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Добавим, что в Норильске запущена масштабная программа реновации, итогом которой должно стать преображение заполярного города. Современная молодежь должна помочь «прокачать» его, перезапустить, направить свои таланты на то, чтобы сделать Норильск комфортным для жизни, работы и отдыха. Будут зачитываться предложения, которые поступили в рамках первого этапа конкурса в 2021 году, и те, которые придут в новом этапе. И наверняка студенты не раз удивят экспертов своими смелыми и талантливыми идеями.

Отметим, что наряду с «Норникелем» стратегическими партнерами конкурса являются РЖД, Росатом, Ростуризм, благотворительный фонд «Система» и «ВКонтакте». А также целый ряд других компаний и организаций, выступающих в роли программных партнеров. Конкурс организован в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Росмолодежи.

Все то же самое, но намного больше

Как уже сказано выше, в минувшем году в проекте приняли участие более полумиллиона студентов. Фактически ни один вуз страны не остался в стороне. Конкурс на место в финале был покруче, чем на поступление в самый престижный университет – более 500 человек на место. Где вы еще такой видели?

В финал вышла тысяча участников с самыми яркими проектами. 200 победителей получили денежные гранты в размере миллиона рублей, которые они могут потратить на образование, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Еще 50 победителей в дополнение к главному призу выиграли по 2,5 миллиона рублей на развитие своего университета. И еще 10 обладателей лучшего рейтинга отправятся в этом году за счет «Норникеля» на плато Путорана. Радует, что в этом списке есть и студентка Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Александра Мартынова.

Это мы рассказали о результатах первого сезона конкурса. По решению организаторов и партнеров во втором сезоне наград будет больше. Денежный приз в размере миллиона рублей остается. Деньги – да, на этапе становления они нужны. Но на перспективу важнее знания: «Чем больше знаешь – тем больше ты можешь». И к списку призов добавилось путешествие мечты: 300 участников в рамках проекта «Больше чем путешествие» отправятся в российские регионы с исследовательскими программами. Плюс обучение в академии креативных индустрий «Таврида» и в образовательном центре «Машук» Всероссийского общества «Знание». Кроме того, участие в проекте дает возможность стажировки и даже трудоустройства в крупнейших российских компаниях.

Расшириться и состав участников.

- В прошлом году участвовать могли только студенты бакалавриата. В этом году такая возможность открылась и для студентов магистратуры. А также для учеников выпускных классов школы – участвовать в конкурсе смогут и 11-классники, главное, чтобы на 1 сентября они уже стали студентами. Также в этом году в конкурсе можно участвовать не только одному, но и в командах, привлекать наставников и преподавателей. Это может добавить дополнительные ресурсы и откроет совершенно новые возможности, - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Остается добавить, что вся информация о конкурсе «Твой ход», новости, контакты, а также раздел для регистрации размещены на официальном сайте.