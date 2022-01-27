Около 1000 человек из Красноярского края остались без теплоснабжения в 15-градусный мороз

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В селе Лугавское, Красноярский край, больше 1000 человек остались без теплоснабжения в 15-градусный мороз. Как сообщает Единая диспетчерская служба, под плановое отключение отопления попали не только жилые дома, но и фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и школа.

Без тепла остались пять двухэтажных домов, где проживает 90 человек и 278 частных домов, где живет 846 лугавчан.

Причиной массового отключения поселка от теплоснабжения стал плановый ремонт на тепловых сетях. Специалисты заранее уведомили жителей и организации о том, что необходим ремонт на участке теплотрассы, проводится откачка воды. На месте работают 14 человек и 4 единицы техники.

По данным Яндекс.Погоды в селе Лугавском температура воздуха держится на отметке -15 градусов, но к ночи похолодает до -22.

Напомним, что 11 января в Красноярске без отопления остались сразу 29 жилых домов. Причиной отключения тепла стало прорыв квартального трубопроводом диаметром 300 мм. Вода вышла на поверхность и затопила улицу Щорса вплоть до "Пионерской правды".

UPD: По состоянию на 18 часов в поселке Лугавское полностью восстановлено теплоснабжение.

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