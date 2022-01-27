Что случилось в Красноярске 26 января 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем, что случилось в Красноярске 26 января 2022 года.

В Красноярске из-за пакета с мусором эвакуировали детский сад

В Красноярске на минувшей неделе прокатилась волна лже-минировния: с 13 по 19 января пять раз массово эвакуировали школы, детские сады, другие социальные учреждения. Сыщикам удалось установить подозреваемых. (подробнее)

В Красноярском крае ожидают до 2 тысяч новых заболевших ковидом каждый день

В Красноярском крае ожидают до двух тысяч новых заболевших коронавирусом каждый день – это будет уже так называемая пятая волна ковида, ее самый пик. При необходимости оперативно будут развернуты дополнительные мощности. Опыта в этом у персонала уже не занимать. (подробнее)

В Красноярске за неделю количество вызовов скорой помощи увеличилось на 40 %

В Красноярске за неделю резко выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Прирост составил 40 %. В министерстве здравоохранения края прокомментировали, что это связано напрямую с подъемом заболевания ковидом. А также с ростом сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа. (подробнее)

В Красноярском крае с начала холодов от обморожения пострадали 173 человека

Холода в Красноярском крае традиционно начинаются в ноябре. И до настоящего времени за медицинской помощью при обморожениях обратились 173 человека, из которых 12 детей. Причем 79 человек, включая 2 детей, пострадали серьезно и были госпитализированы. (подробнее)

Болеющий коронавирусом мэр Красноярска развлекается на карантине просмотром мемов с собой в главной роли

Мэр Красноярска Сергей Еремин второй раз за два года заразился коронавирусом. Но градоначальник не отчаивается и зря времени на карантине не теряет, занимая досуг просмотром мемов с собой в главной роли. Тем более что течение болезни легкое. (подробнее)