Болеющий коронавирусом мэр Красноярска развлекается на карантине просмотром мемов с собой в главной роли. Фото: eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин второй раз за два года заразился коронавирусом. Но градоначальник не отчаивается и зря времени на карантине не теряет, занимая досуг просмотром мемов с собой в главной роли. Тем более что течение болезни легкое.

Поддерживать хорошее настроение главе Красноярска помогает пресс-служба, да и в красноярских соцсетях он личность обсуждаемая. Администраторы мемных пабликов часто делают Сергея Еремина героем своих постов, но красноярский градоначальник никогда не отличался обидчивостью. Более того, за время своей работы на посту мэра, он запомнился, как человек, умеющий посмеяться над собой.

Красноярский мэр уже давно и весьма плодотворно ведет свой инстаграм. Сам ставит посты, поздравляет горожан с праздниками, делится сообщениями из рабочих чатов, а также появляется в тик-токах администрации.

На этот раз глава города решил выяснить, есть ли с ним мемы в интернете. Оказалось, что есть. Один красноярский юмористический паблик представил Сергея Еремина, в качестве главного героя мультфильма «Суперсемейка», который, кстати, сейчас очень популярен как шаблон для мемов.

Пресс-служба мэрии же выставила Сергея Еремина главным антагонистом популярного сериала «Разрабы», ну или церковного монаха, а может, как героя нового фильма про борца против нечести, кому как больше нравится, а сразу ведь и не узнать.