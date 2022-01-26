Обязательная вакцинация студентов от коронавируса в Красноярске 2022: кому надо сделать прививку, срок для вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Стартовала обязательная вакцинация студентов от коронавируса в Красноярске 2022. Соответствующий документ опубликовал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. Теперь список подлежащих обязательной вакцинации расширен. Рассказываем, кому надо сделать прививку, и какой срок для вакцинации есть у студентов.

Постановление. Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Такое решение было принято в связи с низким охватом вакцинации среди студентов. Всего около 54,6%. При этом в некоторых учебных заведениях он еще ниже. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в Красноярском крае ухудшается.

Каким студентам необходимо сделать прививку от коронавируса в Красноярском крае

Согласно изменениям в постановлении главы регионального Роспотребнадзора, прививку от коронавируса должны делать студенты в возрасте от 18 лет.

- В список отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, внесены студенты в профессиональных образовательных учреждениях и вузах старше 18 лет, - передает Дмитрий Горяев.

До какого времени студентам нужно вакцинироваться от коронавируса в Красноярском крае

Охват вакцинации среди студентов должен составлять не менее 80%, передают в Роспотребнадзоре Красноярского края. Крайний срок достижения необходимого охвата прививками 15 марты 2022 года.

- Охват профилактическими прививками не менее 80% от общей численности данной категорий граждан должен быть достигнут к 15.03.2022, - поясняет Дмитрий Горяев.

Что грозит непривитым студентам в Красноярском крае

Ограничительные меры для студентов, отказавшихся от вакцинации в Красноярском крае в изменениях к постановлению не прописаны.

- Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся, - подытожил главный санитарный врач Красноярского края.

Напомним, что в Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса с 23 июля 2021 года. Обязательно нужно будет поставить прививку сотрудникам из сфер здравоохранения, образования, торговли и общепита. Работники соцзащиты и соцобслуживания, услуг гостиничного бизнеса, салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков также должны вакцинироваться.

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