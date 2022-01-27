Александр Горбачев: «Старыми трубами нас не напугаешь — меняем их, засучив рукава»

Он курирует одно из важнейших направлений Большой стройки СГК в Канске — модернизацию тепловых сетей.

Карьеру в энергетике Александр Владимирович начал с должности слесаря. Это была хорошая практика, которая помогла изучить устройство магистралей, расположение камер, принцип действия запорной арматуры и многие другие важные моменты.

В течение полутора лет наш герой возглавлял предприятие, отвечавшее за городские теплосети. Когда их передали в ведение Канской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании, Александра Горбачева пригласили в теплотранспортное подразделение станции одним из первых.

Выбрал теплосети

Начальник РТС-2 любит свой город и считает его по-своему уникальным.

Александр Горбачев, начальник района теплосетей №2 СГК в Канске:

«До 90-х годов здесь были сосредоточены жемчужины краевой и российской промышленности. Завод легких металлоконструкций и биохимический завод (БХЗ) выпускали продукцию не только для нашей страны, но и на экспорт. Работали хлопчатобумажная, табачная фабрики, ликероводочный завод, мясокомбинат. По сути, каждое из предприятий, открывшихся здесь в эпоху СССР, могло бы стать градообразующим».

На канских теплосетях настало время перемен

Возле промышленных объектов появлялись ведомственные котельные, к которым подключали близлежащие микрорайоны. После перехода к рыночной экономике заводы и фабрики закрылись, а кочегарки так и остались дымить — хотя технологии и экологические требования давно изменились.

Александр Горбачев, начальник района теплосетей №2 СГК в Канске:

«В этих теплоисточниках все до сих пор по старинке. Люди везут уголь со склада на тачках, кидают в топку лопатами. Мы заменяем такие котельные современными модульными установками, которые по-другому называют термороботами. Все компактно — металлических каркас, внутри находится автоматика, поддерживающая заданную температуру. Специалисты ТЭЦ приезжают проверить режим и загрузить в бункер топливо. КПД у котельных-роботов высокий, это значит, что не надо жечь лишнее топливо».

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