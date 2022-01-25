Специалисты рассказали о самых дорогих съемных квартирах в Красноярске и Норильске Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты портала по подбору недвижимости ЦИАН рассказали, сколько стоят самые дорогие съемные квартиры в Красноярске, Норильске и Дудинке. Сумма на троих 400 тысяч рублей.

Самая дорогая квартира для сдачи в Красноярске находится в Железнодорожном районе на втором этаже десятиэтажного дома на Менжинского, 10Д. Общая площадь жилища 130 квадратов, 92 из которых – жилая, кухня – 13 кв.м. В квартире 4 комнаты. Стоимость 150 тысяч рублей.

Помимо этого съемщик получит трехметровые потолки, свежий дизайнерский ремонт, парковочное место, закрытый двор и удачное месторасположение вблизи Копыловского моста, элитной гимназии «Универс» и других объектов инфраструктуры. При этом реальный претендент может поторговаться с владельцем недвижимости. Кстати, эта квартира вторая по дороговизне в Сибири, на первом месте апартаменты в Новосибирске, за аренду которых просят 350 тысяч рублей.

В Норильске самая дорогая квартира под аренду находится в микрорайоне Талнах на улице Первопроходцев – на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь четырехкомнатного жилища – 76 квадратных метров. Стоимость 100 тысяч рублей.

Внешне квартира не представляет собой ничего особенного, больше походя на гостиничный номер. Для жизни есть все необходимое, но без лоска, которого ждешь за такие деньги. Ознакомиться подробнее можно по ссылке.

Самая дорога съемная квартира в Дудинке находится по адресу улица Матросова, 2А. Она расположена на 3 этаже пятиэтажного дома 1975 года постройки. Съемщик получит в пользование 38 квадратных метров и 1 комнату. Цена вопроса – 45 тысяч рублей + 1 тысяча за коммуналку. Собственно, вот.

И вновь – ничего сверхъестественного. Просто приличная квартира, в которой можно жить. Зато, по словам владельца объявления, очень теплая. В ЦИАНе поясняют, что качественное жилье в этом городе найти затруднительно, поэтому приличные квартиры здесь разлетаются, как горячие пирожки.