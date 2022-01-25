Завершать и начинать каждый год на доброй ноте: волонтеры «Норникеля» реализуют социально важные проекты

Благотворительный аукцион «Волонтеры в City». Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Человек, который однажды попробовал себя в роли волонтера, почти наверняка станет настоящим проводником добрых дел. Например, участники программы корпоративного волонтерства «Норникеля» из Красноярска рассказывают, что любая полезная инициатива – это источник самых радостных эмоций, которые постепенно становятся потребностью души. И неважно, занимаешься ты благоустройством или помогаешь организовать праздник для особенных детей. О том, какие проекты реализуют волонтеры компании «Норникель» и почему это действительно важно, – в нашем материале.

Комбинат добра

Программа корпоративного волонтерства «Комбинат добра» существует в «Норникеле» с 2015 года. За почти 7 лет компания обрела богатый опыт, привлекла в ряды волонтеров большое количество сотрудников и запустила разные проекты. Самый масштабный из них – экомарафон «Понеслось». Вокруг него сложилось уже целое сообщество вовлеченных, активных людей, которые ежегодно придумывают и реализуют экологические инициативы в своих городах. И с каждым разом это всё более проработанные, значимые и внушительные идеи.

Например, в одном только Мончегорске, на территории Кольского дивизиона компании, волонтеры обустроили набережную озера Лумболка, выпустили в него 400 тысяч мальков сига, построили место для общественного отдыха «Мыс мечты», привели в порядок территорию сквера, создали детскую площадку и посадили саженцы сибирской кедровой сосны в местных скверах.

Красноярские волонтеры на фоне благоустроенного Беркутовского ручья. Фото: национальный парк «Столбы»

Наша команда

География программы тоже растет, и на сегодняшний день в числе волонтеров «Комбината добра» не только северяне, но и сотрудники подразделений и дочерних предприятий «Норникеля» из Красноярска, Саратова и других городов. Причем в Красноярске команда добровольцев образовалась относительно недавно – в 2020 году, однако на её счету уже несколько полезных инициатив. В составе отряда добрых дел сотрудники компании NordStar и Енисейского речного пароходства. Многие – вместе с супругами и детьми, которые охотно разделяют идею волонтерства.

Объединившись, красноярские добровольцы вошли в число участников экомарафона «Понеслось» и начали свою деятельность с маркировки маршрута и установки стендов с информацией для туристов на «Столбах». В 2021 году работу в нацпарке продолжили и благоустроили Беркутовский ручей – один из немногочисленных на Центральных Столбах источников чистой родниковой воды.

В прошлом году волонтеры также поддержали футбольный турнир для воспитанников детских домов и высадили в Красноярске «Аллею футбола». Еще один свой проект сотрудники «Норникеля» посвятили малышам с ограниченными возможностями здоровья. В канун 2022 года для особенных детей и их родителей организовали двухдневное проживание в комплексе «Нарым» и празднично-развивающую программу.

«Делая добрые дела, мы получаем в ответ эмоции, которых в обычной жизни зачастую не хватает, - делится капитан красноярской команды волонтеров Анна Арнст. – Особенное удовольствие – это проекты по благоустройству, которые мы творим своими руками. Ты вложил силы, поработал и в итоге видишь, что это действительно нужно, что это нравится людям. Если взять нашу работу с детьми, то это уже совершенно другая, но не менее ценная отдача. Были такие моменты, когда во время организованного нами новогоднего детского праздника малыши подходили и просто так обнимали каждого из нас. Это было настолько душевно, настолько эмоционально, что мы еще долго оставались под впечатлением!»

Дети с ОВЗ проводят время в центре «Нарым» благодаря поддержке волонтеров «Норникеля». Фото: национальный парк «Столбы»

Свобода волонтерского творчества

Реализовывать проекты волонтерам позволяют денежные сертификаты от компании «Норникель». Каждая команда-участник экомарафона «Понеслось» получает стартовые средства и при этом имеет возможность побороться за дополнительные гранты. Например, в 2020 году в Норильске на выигранный грант волонтеры организовали центр экологического просвещения «Экоfriends». Сегодня он успешно работает и приглашает на свои мероприятия всех норильчан, для кого бережное отношение к природе – не просто набор слов.

Красноярская волонтерская команда, которая, кстати, носит красивое название Blue Sky, получила от компании уже несколько сертификатов общим номиналом 200 тысяч рублей. Деньги всегда стараются реализовать с максимальной пользой. В этом плане для добровольцев существует полная свобода творчества, и, как рассказывают сами волонтеры, иногда идея может возникнуть спонтанно и в последствии дорабатываться, а иногда – это последовательная работа, как, например, в случае с благоустройством на территории «Столбов».

Красноярская команда волонтеров маркирует маршрут на Столбах, 2020 год. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

«Это не только большие разовые проекты. В течение года волонтеры также участвуют в наведении порядка, начиная от сбора мусора и заканчивая чисткой экологических троп от снега и льда. Мне кажется, очень важно быть причастным к делам, которые делают других людей счастливыми, и становиться частью команды, готовой безвозмездно после трудового дня включаться в разные проекты. Уверена, для каждого из нас волонтерство – это один из смыслов жизни, а добрые дела – настоящая потребность души», - говорит сотрудница национального парка «Красноярские Столбы» и куратор волонтерских проектов в Красноярске Светлана Юшкова.

Красноярская команда волонтеров. Фото: национальный парк «Столбы»

Благотворительная ярмарка

Знаковым для добровольцев «Норникеля» стал декабрь 2021 года. Волонтеры завершили прошлый год на доброй ноте, запустив уже традиционную благотворительную онлайн-ярмарку и аукцион «Волонтеры в City». Все желающие могли приобрести через интернет мягкие игрушки, елочные украшения, мыло и ароматные свечи, выполненные вручную волонтерами из Норильска, Читы, Мончегорска, Заполярного.

Сувениры, которые продавались на ярмарке и аукционе «Волонтеры в City» Фото: предоставлено компанией «Норникель»

На сегодня выручка от продаж уже подсчитана – 1 млн. 340 тыс. рублей. Теперь эта сумма будет удвоена компанией «Норникель» и направлена на помощь детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, детским домам и фондам. В частности, 200 тыс. рублей пожертвовано на покупку слухового аппарата для Коли Галахова из поселка Никель Мурманской области. Деньги также направят на оплату курса дорогостоящего лечения малышки Айши из Норильска, в детский дом «Вдохновение» в селе Непецино Московской области, фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, расположенный в Чите, и ивантеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок».

Среди получателей есть и красноярский благотворительный фонд «Счастливые дети», миссия которого – поддержка сирот. Специалисты помогают им адаптироваться в социуме, получить услуги медиков, психологов и педагогов, а главное – обрести семью. Благодаря проекту «Норникеля» в фонд направят 300 тыс. рублей, которые пойдут на финансирование программы «Хочу на ручки».

Иллюстрация к программе «Хочу на ручки». Фото: Александр Купцов

«Для нас неожиданно, приятно и важно получить такую поддержку, особенно в условиях того, что сейчас мы активно развиваем варианты помощи. Наша программа «Хочу на ручки» предполагает профессиональный уход за детьми, которые оказались в больнице и не имеют рядом близкого взрослого, способного помочь. С ними находятся наши специально подготовленные няни, которые всегда утешат при прохождении медицинского лечения, помогут пережить боль, накормят, переоденут и просто возьмут на руки, чтобы ребенок мог посмотреть на мир, а не только на больничные стены. И если раньше в программе участвовали малыши в возрасте от 0 до 4-х лет, то теперь дети более старшего возраста тоже получают всю необходимую помощь и не остаются одни в сложной ситуации. Поэтому финансовая поддержка компании оказалась очень кстати», - прокомментировала директор Детского благотворительного фонда «Счастливые дети» Наталья Лихошерстова.

В новый 2022 год волонтеры «Норникеля» входят с не меньшим энтузиазмом. Впереди много работы и проектов, в том числе и тех, что затронут Красноярск, очередной сезон экомарафона «Понеслось», масштабные экослеты и, конечно, новые свершения, которые принесут еще больше пользы городам, природе, а значит в какой-то степени – каждому из нас.