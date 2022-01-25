В Красноярском крае на ремонт и строительство автодорог в 2022 году потратят 3,2 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Красноярском крае планируется привести в порядок 275 километров автодорог. Цифра на первый взгляд значимая. Однако недостаточная для того, чтобы обеспечивать требуемые нормативы. Об этом сообщил первый заместитель руководителя «КрУДор» Юрий Васильев на встрече с журналистами в пресс-центре ИД «Комсомольская правда». Эта встреча была посвящена теме «Планы дорожно-ремонтного сезона 2022 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В крае около 14 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, за которые отвечает как раз Краевое управление автодорог. Так что 275 километров – получается действительно не так много. Есть к чему стремиться и чем заниматься. По-хорошему, надо бы по 1000 километров в год ремонтировать, но будем учитывать сибирские реалии плюс финансирование.

По словам Юрия Васильева, в нынешнем году объем финансирования составит около 3,2 миллиарда рублей. Будет поддержка из федерального бюджета – около 830 миллионов рублей. Всего в планах 69 объектов в 35 районах. Причем на 22 объектах работы начались еще в прошлом году, нынче их завершат. Из самых актуальных можно назвать ремонт дороги до Енисейска (ее протяженность почти 300 км), каждый год там ремонтируются новые участки по несколько километров. По такому же принципу дороги на Частоостровское, на Железногорск. Продолжится ремонт трассы Красноярск – Солонцы, включая ремонт моста через Качу. И трассы Красноярск – Элита.

Отдельно Юрий Васильев остановился на северном направлении. В этом году выберут подрядчика, который будет ремонтировать дорогу от Епишино до поселка Северо-Енисейский. Это единственная в тех местах дорога, которая соединяет поселок с «большой землей» или с «материком» - как говорят местные жители. Без нее никак. Идет речь о строительстве другой автодороги - к поселку Мотыгино. Там все очень сложно в зимний период: после того, как запустили ГЭС, Ангара не замерзает, зимника нет и переправляться на другой берег приходится на судах с воздушной подушкой. Это долго, затратно, неудобно.

И на финал – новости о Высокогорском мосте. Общая стоимость строительства составляет, напомним, более 6 миллиардов рублей. Его возведение обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов. Начали в 2020-м году, завершат в 2023-м году. В этом году должны поставить все опоры. Там, где они уже стоят, подрядчик укладывает пролеты. Так что работа идет непрерывно, отставаний от графика нет. Параллельно на обоих берегах Енисея строятся автомобильные подъезды, их протяженность 10 километров.

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