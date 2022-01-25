«Никакие собаки на людей в Якутии не нападали»: в Якутске зоозащитники «заминировали» здания суда, полиции и мэрии

Зоозащитники «заминировали» целый ряд административных зданий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии продолжается «война» между зоозащитниками и чиновниками. Первые решили, что бродячих собак в Якутске нещадно и жестоко истребляют, однако доказательств, естественно, никто из них не предоставил. Вторые же продолжают массовый отлов бездомных собак, который начался после смерти преподавательницы вуза от зубов разъяренной стаи.

До 25 января конфликты чиновников и зоозащитников не выходили за пределы соцсетей и обмена любезностями на общих собраниях, посвященных решению собачьего вопроса (хотя минировали школы в Якутске еще пять дней назад, но не факт, что это были зооактивисты). Но на этот раз якутские зоозащитники решили действовать решительно, вдохновившись печальным примером красноярских кибертеррористов.

Да, зоозащитники «заминировали» целый ряд административных зданий: полицию, мэрию, Роспотребнадзор и суд. Так же заминировано здание аэропорта Якутска. На почту учреждений приходили «письма счастья», в которых зоозащитники обвиняют во всех грехах местных чиновников, утверждают, что от нападений собак никто ни в Якутске, ни в Якутии не умирал, а «минирования» - это профилактическая мера от «беззакония»:

Письмо зоозащитников. Фото: t.me/suzie_rozhina

- Здравствуйте. Я слышал о том, что вы решили искать в сети информацию о людях, которые высказываются как-то не так о собаках и нападениях их на людей, обвиняете в этом зоозащитников и зооактивистов. Вы видимо больше никак решать проблемы не хотите кроме убийств животных или же поиском тех кто указывает вам на нарушение законов и статей УК. Вы сами же настраиваете людей против друг друга и против собак. Никакие собаки на людей и детей в Якутске и в Якутии не нападали. Эта информация является цеховым вбросом, фейком и идет намеренно по многим регионам страны. Вам (власти, чиновникам) за свою пятую точку боязно, за свое место, которое вы получили по блату (вам проще собак убить как-нибудь чем построить приюты, стерилизовать их и использовать другие гуманные способы. Проще так чем выделять деньги, а потом искать нормальных людей и обвинять их в том что они якобы что-то не так пишут или высказывают. Если хоть одна собака пострадает, погибнет от рук догхантеров или в результате отлова, если хоть один зоозащитник или зооактивист будет найден или же его ни за что посадят, то я очень огорчусь и приму соответствующие меры в отношении вас всех. Пока для профилактики здания мэрии и администрации в Якутске заминированы, также суды, другие административные сооружения, отделения полиции и Роспотребнадзора. В якутской полиции информацию пока не комментируют.

Добавим, что проблема с бродячими собаками в Якутске обсуждается давно. Еще в 2021 году в столице республики происходило несколько нападений бродячих собак, самым опасным районом оказалась территория у ипподрома. Пик проблемы пришелся на конец прошлого года, когда стая собак загрызла насмерть преподавателя местного вуза Сардану Слепцову. Но и после этого нападения не закончились. Мэру Якутска пришлось ввести локальный режим ЧС.

Сейчас собак в городе действительно массово отлавливают. Строятся пункты передержки, однако собак так много, что места хватает не всем. Общественность же разделилась – часть горожан считает, что окончательно решить вопрос с бездомными псами можно только путем отстрела животных, вторая часть – зоозащитники, чьи позиции в городе очень сильны, выступают в защиту собак, обвиняя во всем чиновников и тех, кто бросает псов на улице. Окончательного решения не принято, и когда это будет сделано – неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за эпидемии бешенства в Якутске на два месяца закрыли единственный приют для бродячих собак

В 10 раз больше, чем раньше, 150 миллионов рублей в год, Якутии нужно для выполнения нового закона об обращении с бездомными животными, - в республике продолжают развиваться события вокруг громкой истории с гибелью двухсот животных в муниципальном приюте. Впрочем, проблема для всех регионов одна и та же и набирает обороты, как снежный ком. Напомним, с начала 2020 года вступил в силу запрет на усыпление бродячих собак. Их можно только стерилизовать и выпускать, агрессивных – содержать в приютах пожизненно. Сами приюты еще надо строить, в среднем по регионам это 45 – 50 миллионов рублей. (подробнее)

В Красноярске задержали школьников, рассылающих по учебным заведениям письма о минировании

В Красноярске задержали школьников, устроивших настоящий многодневный переполох в городе из-за писем с сообщениями о минировании. Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, учащиеся направляли письма не только в школы и сады Красноярского края, но и в другие регионы (подробнее).

Выгнали детей на мороз в сменной обуви: красноярская прокуратура проверит 156 школу после жалобы родителей на эвакуацию

В Красноярске прокуратура проведет проверку в 156 школе после жалобы родителей на некорректную эвакуацию. Об этом заявили в пресс-службе ведомства (подробнее).

Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану после череды сообщений о лжеминировании

Каждая школа в Красноярске будет взята под круглосуточную охрану после череды сообщений о лжеминировании. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Как сообщили в пресс-службе МВД, только 18 января было эвакуировано 122 школы, расположенные в 135 корпусах (подробнее).

«Проще пока не водить»: в Красноярске 4 раз подряд эвакуируют школы

В Красноярске четвертый раз подряд эвакуируют школы. Как сообщают читатели «Комсомолки», учащихся вывели более чем из 10 школ. Причина пока остается неизвестной, силовые ведомства не комментируют происходящее (подробнее).