Год КРК в сюжетах и цифрах

Третий год подряд специалисты компании фиксируют рост количества отходов, вывозимых на полигон, - ежегодно плюс семь процентов. Всего в 2021 году «Красноярская рециклинговая компания» вывезла со вверенной ей территории 284 тысячи тонн мусора. Для сравнения в 2020 году на лицензированный полигон отправилось 265 тысяч тонн ТКО, в 2019 – 249 тысяч тонн. Это значит, что из года в год уменьшается количество мусора, который ранее отправлялся в близлежащие леса и на несанкционированные свалки.

2021-й – год обновления

«У этого мусоровоза уплотняющая плита маятникового типа! И пресс-камера получше, чем у прежних машин, надёжная и ремонтопригодная!», - о новинках автопарка Василий Колупаев, заместитель директора генерального подрядчика «КРК», рассказывает с удовольствием. Спецмашины с двигателями Евро-5, одна из них – с боковой загрузкой, для самых проблемных маршрутов с тесными дворами. Это не просто обновление техники, это переход на новый уровень по качеству обслуживания.

Парк спецтехники пополняется регулярно. В 2021 году только генеральный подрядчик компании приобрел 9 новых современных мусоровозов, еще 8 – остальные подрядчики. Изрядно обновили и контейнерный «парк» в левобережной зоне – сам регоператор установил более600 новых контейнеров разного объема, в рамках предусмотренного законом 1% от необходимой валовой выручки в год.

«В первую очередь, ставим новые контейнеры там, где оборудования остро не хватает, либо оно изношено. Особое внимание в этом году уделили Советскому району Красноярска. Он самый большой, к тому же на начало реформы там были серьёзные проблемы с количеством и качеством оборудования», – пояснил директор «КРК» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Верёвочка кончается в суде

В минувшем году левобережный оператор плотно взялся за взыскание долгов с неплательщиков, которых за три года накопилось прилично, причём как у граждан, так и у организаций. И если в 2020 году в связи с пандемией был введен мораторий на пени и взыскания, то в 2021 ситуация изменилась. И тут выяснилось, что некоторые потребители в корне не согласны с необходимостью оплачивать оказанную услугу. Поскольку регоператор действует строго в правовом поле, долги они всё же отдавать начали. Кто-то условно-добровольно, после получения судебного приказа. Кто-то уже принудительно – по решению суда. Так, например, с одного крупного и солидного клиента в судебном порядке взыскано 19 млн рублей.

Новое – это хорошо переработанное старое!

Ещё недавно некоторые граждане были искренне уверены, что собирать мусор раздельно у нас бесполезно - «Всё равно в одну кучу свалят и закопают!».

Каково же было их удивление, когда летом 2021 года «Красноярская рециклинговая компания» и красноярские «Зелёные» организовали экскурсии на два предприятия первичной переработки, находящиеся в городе. Несколько десятков человек осмотрели пусть небольшие, но вполне реальные производства, где ежедневно из раздельно собранных стекла и пластика делают «первичное сырьё». Потом оно уезжает туда, где из него изготовят новые полезные вещи. Сюжеты об этих экскурсиях видели зрители местных телеканалов.

«Пока это - «пилотные» проекты, которые необходимы для того, чтобы отработать технологию, разобраться в нюансах организации такого производства. Внедрение же полномасштабной системы раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО станет возможным только после строительства в Красноярске современного мусоросортировочного комплекса, - отмечает Евгений Алексеев, директор департамента прямых инвестиций Группы «РВМ Капитал» («КРК» входит в состав Группы). – Строительство такого комплекса мы надеемся начать в самое ближайшее время, в Правительство Красноярского края давно подана соответствующая частная концессионная инициатива. Рядом с мусоросортировочным комплексом, уже не в рамках концессии, а за счет собственных инвестиций, мы планируем организовать экотехнопарк, на базе которого будет перерабатываться весь отобранный ВМР».

Огромное значение для перемен в отношении к «вторичке» имели и ролики, созданные специалистами «КРК», – об ответственном отношении к отходам и возможностях их переработки. Цикл роликов «Сортируй грамотно!» оценили не только жители нашей территории, но и жюри двух серьёзных конкурсов. В результате – победа в номинации «Просвещение как путь к устойчивому развитию» Национальной экологической премии им. В. И. Вернадского и второе место на конкурсе Международной экологической премии «Eco World-2021».

Пожалуй, самый главный и ценный результат – это значительное увеличение доли отходов, собранных раздельно: 261 тонна пластика в 2021 против 100 тонн в 2020 году.

Думаем о будущем

Прошлое исправить нельзя. Зато будущее можно! Особенно хорошо это понимаешь, когда видишь второклашек, азартно сортирующих «мусор» на карточках по время экоуроков.

– Ты зачем в помойку положил шкурку от апельсина и пакеты? Из шкурки мы сделаем цукаты, а из пакетов свяжем коврики к дверям!

– Я не стал отдавать дозатор от шампуня на переработку. Куплю шампунь или жидкое мыло в большой упаковке и расфасую. Получится выгодно!

– А почему тут нет контейнера «Сортировка»? Вот стекло к стеклу, пластик к пластику, а смешанный мусор что, закопать только? Если бы был такой контейнер, мы бы ещё меньше на полигон отправили!

В 2021 году на эко-уроках «Красноярской рециклинговой компании» в школах левобережья побывало около 1000 человек. Да, пока это программа отложенного действия, но с каждым уроком на вопрос: «Кто сортирует дома мусор?» – вверх поднимается всё больше детских рук. А значит, у нас есть крепкая надежда, что история этой планеты не закончится на свалке.