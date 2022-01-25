«Сказал, что очень любит вкусняшки»: житель Ачинска украл сладостей на 40 тысяч рублей

В Ачинске полицейские задержали юношу, укравшего сладостей на 40 тысяч рублей. Фото: МВД по Красноярскому краю

Странная кража произошла в Ачинске Красноярского края. В полицию обратился бизнесмен, который рассказал, что кто-то сломал входную дверь и выкрал из торгового павильона сладости. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

На место выехали полицейские с собаками-ищейками. Они быстро взяли след, оставленный воришкой, и спустя пару часов привели стражей порядка к подозреваемому. «Сладкоежкой в законе» оказался 21-летний ачинец, ранее судимый за кражи.

Парень рассказал, что ночью взял рюкзак и мешок, после чего отправился к павильону. Проникнув внутрь, юноша забрал с прилавка все, что смог унести. Но вернувшись домой он понял, что украл меньше, чем хотел. Парень вернулся на место преступления и забрал, что осталось.

Молодой человек пояснил, что украл столько вкусностей для себя:

- Сказал, что очень любит восточные вкусняшки, - сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Но попить чаю с конфетами он не успел. Самого сладкоежку арестовали, а все кондитерские изделия изъяли. На молодого человека завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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