«Позвонил дочери и сказал, что замерзает»: в Красноярском крае полицейские спасли рыбака, заблудившегося в лесу

Полицейские Шарапов и Клишин, которые спасли замерзающего рыбака. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Балахтинском районе Красноярского края полицейские спасли рыбака, который заблудился в лесу. Дочь спасенного мужчины написала благодарственное письмо.

Мужчина с приятелем отправился на рыбалку к водохранилищу у поселка Приморск в Балахтинском районе. Они разбили палатку рядом с берегом, но через некоторое время рыбак решил отойти подальше, чтобы испытать удачу, но в итоге зашел слишком далеко, и дорогу назад не нашел. Он зашел в лесополосу, где заблудился.

Мужчина бродил по лесополосе несколько часов и начал замерзать, на улице было стабильно ниже -20 градусов. Он позвонил дочери, которая и обратилась в полицию:

- Однако в один из вечеров он позвонил дочери сообщив, что заблудился и замерзает, при этом мужчина отметил, что у него заканчиваются силы и разряжается телефон. Девушка обратилась за помощью по номеру вызова экстренных служб «112» и рассказала известные ей обстоятельства, - рассказывают в полиции.

На место сразу же выехали майор Иван Шарапов и капитан Александр Клишин, которые принялись искать потерявшегося рыбака. Вскоре мужчину нашли и отвезли в больницу. Он не пострадал.

О случае стало известно благодаря письме женщины. Она поблагодарила полицейских за спасение отца:

- Выражаю от себя и папы огромную благодарность сотрудникам полиции Балахты, которые не спали в эту ночь, спасали жизнь людям, за доблестный труд и доброе отношение. Прошу поощрить и отметить именно тех, кто работал в эту ночь, - написала девушка.

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