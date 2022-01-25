Что случилось в Красноярске 24 января 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 24 января 2022 года.

«Я и моя банда отморозков»: в Красноярске подростки признались, что неделю терроризировали школы и детские сады

В период с 13 по 19 января таких лже-минирований было пять. 18 января даже дважды. Под конец досталось и садикам. И это происходило не только в Красноярске, но и в других районах края. (подробнее)

Дело студента, собиравшегося расстрелять однокурсников 1 сентября Красноярском крае, передали в суд

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении студента аграрного техникума, планировавшего расстрелять своих однокурсников первого сентября. 18-летний парень из Краснотуранского района готовил массовое убийство своих однокурсников из «Южного аграрного техникума». (подробнее)

В Красноярском крае с 25 января отделения соцзащиты перейдут на дистанционный режим работы

В Красноярском крае отделения соцзащиты уйдут преимущественно на удаленку с 25 января 2022 года. Прием жителей будет проводиться лично, но только по предварительной записи. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона. (подробнее)

В Красноярске сгорела шиномонтажная мастерская

В Красноярске на правобережье загорелась шиномонтажная мастерская. Информация на пульт дежурного диспетчера поступила в 13:36 часов 24 января. Очевидцы сообщили о пожаре на улице Судостроительной. (подробнее)

В Красноярске 25 января на линию выпустят вторую партию трамваев «Львёнок»

В Красноярске 25 января запланировано выпустить вторую партию трамваев «Львёнок». Как сообщили в администрации города, курсировать новенький транспорт будет по маршрутам №5 и 6 в поселке Энергетиков. (подробнее)