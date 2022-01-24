Успела вынести новорожденную дочь, но погибла сама: в Хакасии при пожаре сгорели 38-летняя женщина вместе с 16-летним сыном

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Страшная трагедия произошла в селе Калинино, Республика Хакасия. В ночь на 24 января произошел пожар в частном доме, где проживала семья из 4-х человек. Как рассказали в Следственном комитете, из огня успели спастись только отец с новорожденной малышкой, мама и её 16-летний сын выбраться не смогли.

38-летняя женщина спала с детьми на втором этаже, когда произошло возгорание. Она проснулась из-за сильного запаха дыма, взяла младенца на руки и бегом спустилась на первый этаж. Разбудила супруга, отдала ему дочь и побежала за сыном. К несчастью, огонь стремительно захватил дом, дым заполонил все помещения. Найти выход женщина с подростком не смогли. Их тела с признаками отравления продуктами горения обнаружили спасатели, приехавшие тушить дом.

По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электрического щитка, расположенного в помещении гаража. Следственный комитет по факту гибели завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

UPD: Стали известны подробности трагического пожара, произошедшего в ночь на 24 января в Хакасии. Как сообщает глава Усть-Абаканского района Елена Егорова в своих соцсетях, во время ЧП погибла жена и старший сын известного в республике врача-узиста Виталия Тихонова. Сам он сейчас находится в больнице с месячной дочерью.

Виталий Тихонов помогал вести беременность, брался даже за самые сложные случаи, также мужчина участвовал в лечении различных гинекологических проблем. На его счету десятки счастливых женщин, которые благодаря его врачебному таланту смогли справиться с проблемами, выносить и родить здоровых малышей.

Руководство Усть-Абанского района окажет пострадавшим от пожара посильную помощь, также было направлено ходатайство в правительство Хакасии о выделении пострадавшей семье 1 миллиона рублей из резервного фонда республики.

Помочь семье известного в Хакасии врача могут и все неравнодушные жители. В 29 школе села Калинино ведется сбор вещей – выжившая малышка и её отец очень нуждаются в памперсах, детских смесях и вещах. Для девочки одежда нужна на рост 62 см, для мужчины 50-52 размера.

Также можно помочь и деньгами, перевести средства можно по номеру телефона 8-913-543-37-45, получатель Виталий Евгеньевич Тихонов, карта Сбербанка.

Напомним, что в ночь на 24 января в селе Калинино произошел страшный пожар. 38-летняя супруга врача проснулась из-за сильного дыма, успела вынести со второго этажа спящую малышку и передать её в руки отца. Затем женщина вернулась за старшим 16-летним сыном, но из-за распространившегося огня и заполонившего дом дыма, они не смогли найти выход.

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