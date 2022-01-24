Кто в Красноярском крае будет получать в этом году деньги от Пенсионного фонда?

Более 60% красноярских пенсионеров уже зарегистрированы на портале Госуслуг и эта цифра растет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Речь идет о том, что меры социальной поддержки, которые красноярцы сейчас получают от разных ведомств, будут постепенно переходить в Пенсионный фонд. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Такие перемены начались с 1 января 2022 года и касаются отдельных категорий людей, которые раньше получали выплаты в органах социальной защиты населения и Роструде. Почему это станет удобнее для людей, рассказали в пресс-центре "Комсомольской правды" в Красноярске.

Кого коснутся перемены?

- неработающих граждан, имеющих детей;

- лиц, подвергшихся воздействию радиации;

- реабилитированных лиц;

- инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям;

- военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Куда нужно обращаться за переоформлением выплат?

Тем, кто получал выплаты в 2021 году, никуда обращаться не нужно! Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, начиная с 2022 года, обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд или в офис МФЦ по месту жительства, но это касается только пособий на детей.

Меняются ли условия назначения выплат?

Нет, не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. Только сейчас заявление подается в клиентскую службу Пенсионного фонда. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, ПФР будет запрашивать данные в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.

В дальнейшем также будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году.

Каковы сроки назначения выплат?

Ранее оформление большинства выплат могло занимать до месяца. С 2022 года процедура станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты Отделение ПФР будет от 5 до 10 рабочих дней.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам жители Красноярского края уже получили через банки 17 января, Почта России будет осуществлять доставку с 15 по 31 число.

Это досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия ПФР по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат.

Как можно проконсультироваться со специалистами?

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону региональному контакт-центра Отделения ПФР 8 800 600 04 18 либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Совет специалиста

Почему красноярцам нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг?

Отвечает заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко:

- Чтобы получить меры социальной поддержки, зарегистрированным на портале Госуслуг не надо никуда ходить. Заявление на большинство видов выплат можно подать дистанционно, не выходя из дома. И там же, на портале Госуслуг, можно проследить ход дела от подачи заявления до принятия решения. Цель всех перемен в работе государственных органов – чтобы люди собирали меньше документов и меньше ходили по инстанциям. Уже сейчас многие выплаты производятся в проактивном режиме. Например, сертификат на материнский капитал появляется в электронном виде на портале Госуслуг в личном кабинете мамы.