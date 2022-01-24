Председатель СК России поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за гибели людей после нападения бродячих собак

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В связи с очередным случаем гибели ребёнка в результате нападения стаи бродячих собак Председатель Следственного комитета России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов. В предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны.

Подобная реакция вызвана из раза в раз повторяющимися происшествиями, связанными с нападениями бродячих животных на людей в разных регионах страны. К сожалению, эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники, увы, попросту игнорируют её. Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне. Ведь только в Забайкальском крае за прошлый год известно о не менее 5 фактах нападения собак на граждан. В этом регионе следователями краевого следственного управления даётся оценка указанным обстоятельствам в рамках единого уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ (халатность). Помимо правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц в рамках предварительного следствия ещё в 2021 году следователями внесено представление губернатору Забайкальского края о необходимости безотлагательного принятия мер по недопущению фактов нападения собак на людей. Однако никаких значимых мер по этому представлению принято не было. В текущем году в Чите организовано и проводится несколько процессуальных проверок по фактам нападения собак на детей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Факты нападения бродячих собак на людей расследуются и в других регионах страны. Например, в январе текущего года возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» МО город Краснодар, где зафиксирован ряд случаев нападения собак на местных жителей. Правовая оценка дается действиям (бездействию) должностных лиц из числа сотрудников местных администраций и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском АО, Хабаровском крае, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и других субъектах. В Красноярском крае в настоящее время идет судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего руководителя муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», обвиняемого в халатности. Его недобросовестное и небрежное отношение к службе привело к увеличению численности безнадзорных собак на территории города и нападениям их на людей. Ранее в Брянске, где в период 2019-2020 г. в результате нападения собак погибли три женщины, был осужден председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации.

В рамках каждого уголовного дела следователями вносятся представления в адрес должностных лиц, а также соответствующим организациям о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В этой части главой ведомства также поручено изучить результаты исполнения направленных следствием представлений и учесть результаты этой работы при подготовке предложений.

Кроме того, А.И.Бастрыкин потребовал от подчинённых дальнейшего принятия исчерпывающих мер по расследованию подобных случаев, напомнив о личной ответственности руководителей территориальных подразделений за принятие мер уголовно-правового характера для предупреждения подобных фактов. При этом в каждом случае будут тщательно проверяться обоснованность принимаемых процессуальных решений и полнота проведенного расследования.