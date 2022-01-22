Красноярск стал одним из центров для подготовки спортсменов перед зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Совсем скоро в Китае стартуют зимние Олимпийские игры-2022. С 4 по 20 февраля свое мастерство покажут около 4000 атлетов, среди которых будут и красноярские воспитанники. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах: биатлоне, бобслее, скелетоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, санном спорте, фигурном катании, хоккее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, лыжных гонках и сноуборде. Пекин станет первым городом, принимавшим как летние, так и зимние Игры.

Две команды, представляющие сборную России в фигурном катании на коньках и сноуборде в дисциплине «сноуборд-кросс» проведут Предолимпийский этап подготовки в Красноярске. Тренировки начались с 20 января.

Для подготовки команд выбраны «Кристалл арена» для фигуристов и кластер «Сопка» для сноубордистов. Спортивные объекты были построены специально к Зимней универсиаде-2019, но активно используются и после её завершения.

К примеру, здесь проходили крупные мировые турниры: этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» и ISU Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Объекты обладают всем необходимым не только для проведения соревнований, но и для сборов и подготовки национальных команд к важным стартам.

Спортсмены уже прибыли в Красноярск для подготовки – 20 января первые тренировки прошли на кластере «Сопка» среди сноубордистов, фигуристы же опробуют лёд «Кристалл арены» 22 января. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки красноярцы не смогут побывать на открытых тренировках. Российские атлеты в преддверии Олимпиады соблюдают максимально возможную изоляцию.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

- Сборным будет очень хорошо готовиться к Играм в Красноярске. Спортивные объекты – это национальное достояние. Если сравнивать возможности спортивных сооружений Красноярска, то, думаю, они одни из лучших не только в стране, но и в мире. Здесь прекрасная спортивная база, все очень продумано. Поэтому наши сборные в оставшиеся дни перед Играми будут ощущать себя здесь комфортно. Хочу выразить огромную благодарность руководству края за те возможности, которые они предоставили, - отметил вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

- Для спортсменов созданы максимально комфортные условия не только для тренировок, но и для проживания во время сборов. Сейчас важно поддержать психологический настрой атлетов, создать ощущение «как дома» – адаптация к часовым поясам, у Красноярска разница с Пекином в +1 час, акклиматизация и многое другое. Чем лучше будет настроен спортсмен, если у него будет ощущение, что он не в гостях, то тем лучше будет и результат. Мы на красноярской земле можем в этом помочь и умеем это делать. Я уверен, что Красноярск придаст сил командам перед Олимпиадой и поможет им показать необходимые результаты. Наши объекты готовы к сборам национальных команд, - подчеркивает первый заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников.

Превосходные условия для подготовки спортсменов в Красноярске также отметил и вице-президент Федерации сноуборда России, старший тренер сборной команды России Артур Злобин. По его мнению, уникальность объектов, проведение крупных мировых чемпионатов и радушный прием атлетов были одними из ключевых моментов, на которые ориентировались при выборе базы для сборов перед Олимпиадой.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

- В Красноярске построены трассы мирового уровня, они соответствуют тем, которые предоставят для соревнований в Пекине. Конечно, есть и отличия. Здесь время заезда составляет около минуты, в Китае будет около полутора минут. Красноярск – наилучший вариант, который можно было придумать. Спортсмены уже хорошо знакомы как с городом, так и с объектами, чувствуют себя как дома, - рассказал Артур Злобин.

Напомним, что соревнования по фигурному катанию на коньках на Олимпийских играх-2022 пройдут с 4 по 20 февраля, а в сноуборд-кроссе спортсмены будут состязаться 9, 10 и 12 февраля 2022 года.