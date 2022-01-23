Погода в Красноярске на четвертую неделю января 2022: похолодание, морозы, снегопад

В Красноярске ожидается снежная и холодная рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая рабочая неделя в Красноярске будет снежной и холодной. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на четвертую неделю января 2022.

Рабочая неделя в Красноярске начнется с мороза, днем будет переменная облачность и -22 градуса, ночью похолодает до -26. Осадков не ожидается, как и сильного ветра.

Во вторник днем потеплеет до -16 градусов, но пойдет небольшой снег, будет пасмурно и ветрено, возможны порывы до 7 м/с. Ночью же резко похолодает до -26 градусов.

В среду и четверг погода будет идентичной. Днем около -14 градусов и снегопад. Синоптики прогнозируют облачность и ветер с порывами от 3 до 6 метров в секунду. Ночные температуры составят около -17-19 градусов.

В пятницу вновь похолодает, днем ожидается около -21 градуса. Снегопад закончится и выглянет солнце, ветер стихнет. В ночь на субботу ожидается похолодание до -23 градусов.