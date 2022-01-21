Какие спортсмены представят Красноярский край в Пекине на Олимпиаде-2022: список атлетов, виды спорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, какие спортсмены представят Красноярский край в Пекине на Олимпиаде-2022. Публикуем список спортсменов, рассказываем, в каких видах спорта больше всего красноярских атлетов.

Больше всего красноярских спортсменов представят Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине в бобслее и скелетоне, по одному – в сноуборде, конькобежном спорте и два в санном.

Бобслей:

Пилоты Максим Андриянов – 33 года, двукратный чемпион России в «четверках», серебряный призер в «двойках», серебряный и бронзовый призер Кубка Европы в 2016 году.

Надежда Сергеева – 34 года, чемпионка Европы 2020 года и серебряный призер чемпионата Европы в 2017 году, серебро на этапе Кубка Европы в 2011 году.

Разгоняющие Павел Травкин и Михаил Мордасов – бронзовые призеры Кубка Мира-2021 и призеры Чемпионата Европы.

Скелетон:

Александр Третьяков – 36 лет, Олимпийский чемпион-2014, бронзовый призер Олимпиады-2010, чемпион мира-2013, двукратный чемпион Кубка Мира 2008-2009, 2018-2019.

Никита Трегубов – 26 лет, серебряный призер Олимпиады-2018, бронзовый (2017) и серебряный (2019) призер чемпионата мира, бронзовый (2016) и серебряный (2017) призер чемпионата Европы.

Юлия Канакина – 26 лет, чемпионка мира среди юниоров-2017.

Евгений Рукосуев – 23 года, обладатель Кубка Европы-2022 (запасной).

Санный спорт:

Александр Денисьев – 30 лет, чемпион мира-2020 в спринте, серебряный (2020) и бронзовый (2017) призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы (2018, 2020), серебряный (2015) и бронзовый (2016) призер чемпионата Европы, серебряный чемпион Олимпийских игр-2014 в эстафете.

Владислав Антонов – 30 лет, серебряный призер Олимпиады-2014 в эстафете, чемпион мира в спринте-2020, бронзовый призер в эстафете-2017, серебряный в двойках-2020. Двукратный чемпион Европы – 2018 и 2020 годов, серебряный – 2015 и брозновый-2016.

Конькобежный спорт:

Виктор Муштаков – 25 лет, бронзовый призер чемпионата мира в отдельных дисциплинах-2019 в командном спринте и на дистанции 500 метров, чемпион Европы в командном спринте в 2020 году.

Сноуборд:

Дмитрий Логинов – 21 год, трехкратный чемпион мира (2019, 2021), бронзовый призер чемпионата мира (2021), победитель и призер этапов Кубка Мира и Европы, призер этапов Кубка Европы, чемпион России-2017.