В Красноярске демонтировали рекламу «МММ» с фотографией Сергея Мавроди. Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске со стенда сняли баннер с рекламой «МММ» с фотографией основателя знаменитой финансовой пирамиды Сергеем Мавроди. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Как сообщают в ведомстве, странную рекламу на проспекте Красноярский рабочий установил предприниматель в ноябре 2021 года. Причем с разрешения управления архитектуры мэрии Красноярска. На рекламной конструкции возле одной из самых оживленных дорожных магистралей города на город «смотрел» портрет Мавроди и надпись «Деньги здесь. На счетах участников».

Естественно, неоднозначная реклама возмутила красноярцев. В итоге было подано обращение в прокуратуру, которая заинтересовалась, как и зачем был установлен баннер:

- В рекламе отсутствовали сведения о лице, предоставляющем финансовые услуги. Контролирующим органом мер к аннулированию разрешения на установку рекламной конструкции и уведомлению уполномоченного органа для привлечения правонарушителя к ответственности не принято, - сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура внесла представление в городское управление архитектуры. А в местную антимонопольную службу направили информацию для привлечения предпринимателя к ответу. В итоге провокационную рекламу демонтировали.