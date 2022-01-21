График работы вакциномобиля в красноярском Солнечном в январе 2022 года: как будут работать мобильные пункты вакцинации до февраля. Фото: оперштаб Красноярского края

Краевой оперштаб опубликовал график работы вакциномобиля в красноярском Солнечном в январе 2022 года. Напомним, что два мобильных пункта вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса, открылись в Красноярске в декабре прошлого года.

График работы вакциномобиля в красноярском Солнечном до февраля 2022 года

Передвижной пункт вакцинации от коронавируса будет работать с понедельника по субботу. Часы работы: 10:00-18:00 часов.

Список адресов:

- 22 января, 29 января, 5 января, 12 февраля (субботы) – у гипермаркета «Аллея» (проспект 60 лет Образования СССР, 24а)

- С 24 января до 28 января – «Нанжуль солнечный» у школы №156 (ул. Светлова, 36)

- С 31 января до 4 февраля – у рынка «Солнечный» (проспект 60 лет Образования СССР, 7б)

- С 7 февраля до 11 февраля – у магазина «Пятерочка» (проспект Молодежный, 33).

Вакциномобиль работает в Солнечном неслучайно. В густонаселенном микрорайоне нет стационарных внебольничных пунктов вакцинации, где можно вакцинироваться от ковида, поэтому было принято решение создать передвижные. Они выезжают по заявкам маломобильных граждан и предприятий, прикрепленных к поликлиникам.

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