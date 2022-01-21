На трассе под Норильском три автомобиля столкнулись на встречке, два человека погибли

Фото: МВД по Красноярскому краю

Жуткое ДТП произошло на 11 километре трассы «Норильск – Талнах», где на встречной полосе столкнулись сразу 3 автомобиля. Как сообщают в МВД, 2 человека погибли, еще один серьезно пострадал.

Авария произошла в 13:40 по местному времени. На данный момент известно, что 39-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5» выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Рено Логан» и микроавтобус «Мерседес», ехавший без пассажиров.

В результате ДТП 48-летний водитель «Рено» вместе с пассажиром погибли на месте из-за полученных травм, водитель «Мазды» серьезно пострадал и был госпитализирован, а водитель микроавтобуса обошелся без травм.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельной аварии. На месте работают следственные органы. Дорожная обстановка находится на личном контроле руководителя норильской Госавтоинспекции Александра Яновича.

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