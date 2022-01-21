«Засыпает на приемах, прописывает пить уксус»: что известно о враче из Хакасии, который лечил пациента борщом и мертвой водой

Стали известно методы лечения врача из Хакасии, прописывающего борщ и мертвую воду. Фото: vk.com/19chernogorsk

20 января в Хакасии громыхнул медицинский скандал. Республиканский ЦРОК рассказал о враче поликлиники Черногорска, который выписал пациенту лечение борщом, магнитными шариками, мертвой водой и запретил мыться неделю. В дело даже пришлось вмешаться минздраву, в котором пообещали поговорить с доктором.

Так, доктором оказался терапевт Николай Крапива. Человек он в городе известный. На страже здоровья черногорцев он стоит 53 года. За это время у него десятки благодарных пациентов. Но часть из них не в восторге от нестандартных способов Крапивы. В черногорских пабликах ему даже посвящают анекдоты - скриншот прилагается.

Тот самый анекдот

Так что борщ, кабачки и мертвая вода – это только часть из многообразия методов лечения терапевтов. Доходило до того, что мужчина, по словам черногорцев, просто засыпал во время приема:

- Он один раз принял молодого человека, и пока писал рецепт уснул, и не просыпался;

- Он часто засыпает во время приёма;

- У меня он аж захрапел;

- Он ещё когда пишет что-то в карточку, засыпает секунд на 10, ооооп, проснулся и опять пишет;

- Он и на вызове может уснуть.

Рецепты так же не отличаются тривиальностью. Как рассказывает пациентка, однажды он выписал 90-летней бабушке лечение внутренним приемом уксуса, хорошо, хоть посоветовал разбавить его водой:

- Моей тете, 90 лет было, прописал от изжоги пить разведённый уксус.

А уж ингаляции луком, мертвая вода и прочие – это и вовсе уже, можно сказать, местная классика, которого на приемах никого не удивляет. Но тут возникает вопрос – почему 75-летний врач все еще работает? Местные жители утверждают, что жаловались руководству больницы, но Крапива все еще на коне. Объясняется это тем, что молодые врачи работать в Черногорске не рвутся, а если уволить всех, то и трудиься будет некому. Кроме того, по словам местных жителей, пожилого терапевта очень уважают пациентки старшего поколения. Почему? А очень просто – он отличный слушатель, да и в принципе Крапива все-таки может дать дельную рекомендацию по здоровью:

- Химию не назначит, даст возможность пожаловаться на все болячки, выслушает столько, сколько будут жаловаться, торопить не будет! Ну, вздремнут там по очереди во время приёма, зато и врач доволен и пациент.

Впрочем, в минздраве Хакасии утверждают, что в ведомстве на Крапиву никто не жаловался. И даже сейчас, когда методы лечения доктора стали достоянием общественности, увольнение ему не грозит.

В Черногорской межрайонной больнице, к которой относится поликлиника, «КП-Красноярске» ситуацию никак не прокомментировали.

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