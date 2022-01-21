В Красноярском крае столкнулись два автобуса, 10 пассажиров пострадали

Фото: ГИБДД

В поселке Богучаны, расположенном на севере Красноярского края, столкнулись два автобуса – один рейсовый, второй пассажирский. Как сообщили в пресс-службе МВД, пострадали 10 человек, среди них 11-летний ребенок.

Фото: ГИБДД

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина-Джапаридзе. Столкнулись два автобуса: маршрутный ПАЗ № 8А и рейсовый ЛИАЗ №102, передвигавшийся по маршруту Таежный – Богучаны.

Фото: ГИБДД

На данный момент известно, что 61-летний водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу имеющему преимущество 29-летнему водителю ЛИАЗа. В момент столкновения в ПАЗе находилось 15 пассажиров, в ЛИАЗе – 35. Медики осматривают и оказывают необходимую помощь всем пассажирам. Двое пассажиров госпитализированы.

На место ДТП выехал начальник районной Госавтоинспекции Дмитрий Баюров. Обстоятельства ДТП и более подробная информация уточняется.

UPD: Появилось уточнение о количестве пострадавших - в аварии получили травмы 10 человек, в том числе 11-летний ребенок. Как сообщают в МВД, 2 человека госпитализированы.

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